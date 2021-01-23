Американец умер через несколько часов после прививки от COVID-19

https://static.news.ru/photo/069966c2-5e05-11eb-ae94-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Житель американского штата Калифорния скончался через несколько часов после вакцинации от коронавруса. неизвестно, какой именно препарат ввели умершему.

Как сообщил офис шерифа округа Плейсер, умерший получил вакцину не в департаменте здравоохранения. Ведётся расследование инцидента. В офисе подчеркнули, что на данный момент рано говорить о точной причине смерти.

В Депздраве штата подчеркнули, что вакцинация всегда является риском, однако ожидаемая частота аллергических реакций составляет 1 к 100 тыс., передаёт FoxNews.

Уточнятся также, что умерший уже переболел коронавирусом в конце декабря 2020 года, что подтверждено лабораторно.

Как писал NEWS.ru, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что россиянам, перенёсшим коронавирусную инфекцию, не рекомендуется вакцинироваться, даже если уровень антител у них начал снижаться или близок к нулю. По её словам, сохранившийся клеточный иммунитет сможет защитить организм человека в случае встречи с коронавирусом.