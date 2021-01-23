Голикова посоветовала переболевшим коронавирусом не прививаться

https://static.news.ru/photo/faab3924-5d66-11eb-a5d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Гришкин​/АГН «Москва»

Россиянам, перенёсшим коронавирусную инфекцию, не рекомендуется вакцинироваться, даже если уровень антител у них начал снижаться или близок к нулю. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Я с уверенностью говорю, что для граждан, которые переболели, пока стоит воздержаться от прививки. И даже если уровень антител снижается или близок к нулю, то можно посмотреть данные клеточного иммунитета, — заявила в эфире телеканала «Россия 1» Голикова.

По её словам, сохранившийся клеточный иммунитет сможет защитить организм человека в случае встречи с коронавирусом.

Случаи вторичного заражения коронавирусом, по данным Голиковой, единичны. Вице-премьер считает, что они возможны при лёгком течении заболевания на этапе первой волны пандемии. Голикова не отрицает и случаи заболевания COVID-19 после вакцинации, но выздоровление в этом случае, по её мнению, протекает легче и быстрее.

Уровень антител, который мы получаем и при перенесении заболевания, и при вакцинации, он практически идентичен, — сказала она.

Голикова не исключила, что коронавирус превратится в сезонное заболевание и вакцинацию от него нужно будет вводить в календарь прививок «на постоянной основе».

Также она отметила, что ношение медицинских масок даже после вакцинации не отменяется до тех пор, пока не сформируется коллективный иммунитет. До этого времени продолжат действовать требования о соблюдении социальной дистанции, масочно-перчаточном режиме в общественном транспорте и местах массового скопления людей.

Для формирования популяционного иммунитета к коронавирусу в России, по словам вице-премьера, нужно привить 60% взрослого населения, или 68,6 млн человек. Это планируется сделать в течение этого года. При этом Голикова подчеркнула, что вакцинация носит добровольный характер.

Как писал NEWS.ru, граждане, переболевшие COVID-19, всё равно должны пройти вакцинацию, заявил ранее глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Он отметил, что если у человека высокий уровень антител, то хватит и одной инъекции (уровень 1:3200 после первой прививки). Эксперт добавил, что человек, получивший препарат, гарантированно получает защиту от тяжёлых осложнений на фоне COVID-19 и рисков проникновения возбудителя в лёгкие, однако при низкой концентрации антител может переносить недуг в гриппоподобной форме. Гинцбург также рекомендует не носить маски людям с высокими показателями антител, особенно в тесных и закрытых помещениях. По его мнению, так выработка подобных клеток будет только стимулироваться.