Гинцбург: переболевшим COVID-19 всё равно надо привиться

https://static.news.ru/photo/0f2cec7c-5712-11eb-984a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Граждане, переболевшие новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), всё равно должны пройти вакцинацию, заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург. Он отметил, что если у человека высокий уровень антител, то хватит и одной инъекции (уровень 1:3200 после первой прививки).

Эксперт добавил, что человек, получивший препарат, гарантированно получает защиту от тяжёлых осложнений на фоне COVID-19 и рисков проникновения возбудителя в лёгкие, однако при низкой концентрации антител может переносить недуг в гриппоподобной форме.

Есть официальная позиция Минздрава [РФ], изложенная в документе под названием «Временные (методические) рекомендации по профилактике, (диагностике) и лечению коронавирусной инфекции нового типа». И там чёрным по белому написано, что не надо [вакцинироваться переболевшим коронавирусом]. Я такой позиции не придерживаюсь. Я придерживаюсь позиции, что надо, — цитирует учёного РИА Новости.

Гинцбург также рекомендует не носить маски людям с высокими показателями антител, особенно в тесных и закрытых помещениях. По его мнению, так выработка подобных клеток будет только стимулироваться.

Говорить о том, что циркуляция нового коронавируса остановится, причин нет, недуг останется с нами навсегда, считает руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. По её мнению, когда станет ясно, что есть сезон данной инфекции «и летом мы им не болеем», тогда «мы сможем сказать, что всё встало на свои места, мы всё знаем, всё понимаем». Всего в РФ с начала пандемии количество заражённых COVID-19 достигло 3 520 531, из них 24 715 случаев зафиксировано за прошедшие сутки. Жертвами вируса стали 64 495 заболевших. Выздоровели 2 909 680 человек.

Как писал NEWS.ru, ранее Попова рассказала, что риски заражения коронавирусом будут минимальны, а больницам не потребуются дополнительные койки, если следовать рекомендациям Роспотребнадзора. Она также отметила, что в стране фиксируется стабилизация ситуации с COVID-19. В частности, по её словам, число госпитализируемых пациентов с коронавирусом в первые 10 дней 2021 года сократилось на 16%.