Американец стал рекордсменом, разрезав мечом 65 киви за минуту

https://static.news.ru/photo/821b5adc-ae0e-11ea-ac53-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com/ru/users/pixel2013-2364555

Дэвид Раш из американского штата Айдахо вновь попал в Книгу рекордов Гиннесса после того, как разрезал самурайским мечом 65 киви за одну минуту. При этом мужчина балансировал на доске.

По данным агентства UPI, помощник Раша бросал в его сторону фрукты, а тот на лету разрезал их.

Поверьте в себя, и вы сможете многое, — сказал рекордсмен после регистрации достижения.

Для американца это уже не первый рекорд — он попадал в Книгу рекордов Гиннеса более 150 раз. Недавно Раш выпил через соломинку литр лимонада за 16,53 секунды. В 2019 году он установил очередной рекорд, сломав за минуту 98 карандашей. Раш занимается этим в рамках компании по популяризации естествоведческих наук, которую он сам же организовал, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российская фигуристка Александра Трусова за исполнение четверного флипа в третий раз попала в Книгу рекордов Гиннесса. Ранее там были увековечены исполненные ею четверные тулуп и лутц.