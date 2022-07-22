Американец одновременно заразился коронавирусом и оспой обезьян

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Американец Митчо Томпсон заразился одновременно коронавирусом и оспой обезьян, передает NBC. Мужчина утверждает, что у него был положительный тест на COVID-19, а затем он заметил у себя на теле красные пятна на спине, шее, руках и ногах.

Доктор был совершенно уверен, что у меня оспа обезьян и что у меня было и то и другое, — сказал Томпсон.

По его словам, из-за одновременного заражения двумя вирусами он чувствовал себя очень плохо. По его словам, он едва мог встать с кровати и выпить глоток воды.

Профессор медицины и специалист по инфекционным заболеваниям Стэнфордского университета доктор Дин Уинслоу назвал случай Томпсона «невероятным везением». По словам медика, человек действительно может заразиться и оспой обезьян, и COVID-19, однако эти вирусы очень разные.

Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян о риске заражения оспой обезьян. По словам замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии ведомства Натальи Пшеничной, избежать инфицирования можно соблюдая нормы личной гигиены.