Американцы назвали лучший возраст для президента Половина американцев назвали лучшим для президента возраст 50 лет

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Почти половина американцев (49%) заявили, что 50 лет являются лучшим возрастом для президента США, сообщает исследовательский центр Pew Research Center. Примерно четверть респондентов (24%) назвали оптимальным возрастом для главы государства 60 лет.

Только 3% опрошенных допустили, что возраст президента США может составлять 70 и более лет. Еще 17% американцев считают, что лучший возраст для президента — 40 лет. Республиканцы несколько чаще демократов предпочитают президентов в возрасте 60 лет и старше (32% против 24%).

Молодые люди более благосклонны к президентам в возрасте от 30 до 40 лет.

Опрос проводился в период с 5 по 11 июня. В нем приняли участие более пяти тысяч жителей США.

Действующему президенту США Джо Байдену 80 лет. Он намерен оставаться на этом посту еще на один срок и выдвинул свою кандидатуру на выборы, которые пройдут в 2024 году. Его основным соперником является экс-президент Дональд Трамп, возраст которого составляет 77 лет.

В конце июня стало известно, что Байдена подключают к аппарату СИПАП (CPAP, Constant Positive Airway Pressure), помогающему дышать во сне. Это помогает американскому лидеру бороться с апноэ — многократным кратковременным прерыванием дыхания во время сна. Байден страдает этим недугом с 2008 года.