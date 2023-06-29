У Байдена остановки дыхания: чем опасна его болезнь, как он держится Стало известно о новых проблемах со здоровьем у президента США

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Президент США Джо Байден начал использовать аппарат СИПАП (CPAP, Constant Positive Airway Pressure), помогающий дышать во сне, подтвердил Белый дом. Что такое апноэ, чем СИПАП отличается от ИВЛ и как новая проблема со здоровьем повлияет на способность политика управлять страной — в материале NEWS.ru.

Что случилось с Байденом

Президент США остается «здоровым, энергичным 80-летним мужчиной, способным успешно выполнять обязанности президента», заявила в феврале врач Белого дома Кевин О’Коннор. Тогда же президентская администрация опубликовала фото справки о здоровье Байдена. В ней говорится, что индекс его массы тела 24,1 (верхняя граница нормы), давление 128/76, пульс 69. Есть некоторые недомогания: рефлюкс, артрит в спине и проявления невропатии в ногах. Но для его возраста, как отметили врачи, это норма.

Однако накануне выяснилось, что с 2008 года у Байдена зафиксировано апноэ — многократное прерывание дыхания на 10-15 секунд во время сна. И недавно американский лидер стал использовать во время сна аппарат СИПАП.

Что такое СИПАП и чем он отличается от ИВЛ

СИПАП — это небольшой компрессор, который подает под определенным углом в дыхательные пути через специальную трубку и маску поток воздуха. Он не дает дыхательным путям сомкнуться и перекрыть доступ кислорода. За счет создания положительного или отрицательного давления СИПАП позволяет делать более глубокий вдох или выдох. В итоге у пациента улучшается сон, самочувствие, снижается риск инфарктов и инсультов.

Если СИПАП просто помогает дышать, то аппарат ИВЛ (аппарат искусственной вентиляции легких) сам полностью дышит за пациента, позволяя поддерживать снабжение организма кислородом, даже если человек находится в коме.

Фото: Shutterstock СИПАП (CPAP) — компрессор, подающий воздух в дыхательные пути, чтобы облегчить дыхание

Что такое апноэ

Апноэ во сне — это распространенное состояние, при котором дыхание останавливается и возобновляется много раз во время сна. Такое нарушение может помешать организму получить достаточное количество кислорода.

Бывают два вида апноэ:

Обструктивное апноэ во сне возникает, когда верхние дыхательные пути (гортань) многократно блокируются во время сна, уменьшая или полностью прекращая поток воздуха. Это наиболее распространенный тип апноэ сна.

Центральное апноэ сна происходит, когда мозг не посылает сигналы, необходимые для дыхания. Встречается намного реже, чем апноэ во сне.

Причины апноэ — ожирение и неправильное питание, курение, употребление алкоголя, малоподвижный образ жизни, стресс, перенесенные ранее заболевания сердца, ослабление мышц гортани с возрастом. Также причиной могут быть эндокринные расстройства, например низкий уровень гормонов щитовидной железы или высокий уровень инсулина, сердечная или почечная недостаточность. Свою роль могут сыграть особенности строения — толстая шея и большие миндалины.

Чем опасно апноэ

«Храп и апноэ — опасное явление, может привести к инсульту, — рассказал NEWS.ru, главный научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова Российской академии наук, председатель секции сомнологии Физиологического общества им. И. П. Павлова Владимир Ковальзон. — Оно чаще встречается у мужчин в том числе и в расцвете сил, особенно у тех, кто расслабляется алкоголем, курит, постоянно испытывает стресс, мало двигается, переедает — это все предпосылки для нарушения дыхания во сне, которое приводит к недостатку снабжения мозга кислородом».

Как отмечает Ковальзон, зачастую апноэ не придают должного значения.

«Главный симптом апноэ — храп, — отмечает Ковальзон. — Человек не дышит в течение десятков секунд или даже минуты. Потом мощный вдох. Утром человек, страдающий от апноэ, плохо себя чувствует, у него бывают нарушения памяти, проблемы с потенцией. Люди идут к обычному врачу, тот прописывает лекарства, а лекарства при этом заболевании категорически противопоказаны. Есть лечение, которое очень эффективно, с помощью аппарата СИПАП, устройства, которое подкачивает воздух в надетую на лицо маску. И либо с этим аппаратом он живет всю жизнь, либо меняет привычки, сбрасывает вес, бросает пить, курить, и так далее».

Фото: Shutterstock Храп часто может быть признаком апноэ

Откуда апноэ у Байдена с его нормальным индексом массы тела

«Странно, что Байден храпит, он же худой, — удивился Ковальзон. — Это может быть связано с индивидуальным строением носоглотки. В средневековье, кстати, по этой причине кровати были короткими, а подушки высокими — пожилые люди часто спали полусидя, это облегчало дыхание во сне».

Как писал журнал Politico в 2008 году (тогда Байден был кандидатом в вице-президенты), у политика еще в 1988 году нашли аневризму, из-за которой он перенес две операции. Также в 2006 году Байден страдал от мерцательной аритмии (впервые аритмия была замечена у него после удаления желчного пузыря). Тогда врачи связали его аритмию с апноэ.

Как апноэ Байдена скажется на его способности управлять США

По словам политолога-международника из Центра исследований проблем безопасности РАН Константина Блохина, известие о том, что Байден вынужден спать с аппаратом СИПАП, могло бы сказаться на перспективах политика пойти на второй срок, «если бы такие перспективы были».

Фото: Al Drago - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Президент США Джо Байден

«Но к о верит, что Байден проведет второй срок в Белом доме? Кандидат в президенты должен нести уверенность в будущем, а не как Байден. И дело тут не столько в его апноэ, сколько в возрасте в целом, какие бы красивые справки врачи ему не выдавали», — заявил NEWS.ru Блохин.

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