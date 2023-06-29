Президент США Джо Байден начал использовать аппарат СИПАП (CPAP, Constant Positive Airway Pressure), помогающий дышать во сне, подтвердил Белый дом. Что такое апноэ, чем СИПАП отличается от ИВЛ и как новая проблема со здоровьем повлияет на способность политика управлять страной — в материале NEWS.ru.

Что случилось с Байденом

Президент США остается «здоровым, энергичным 80-летним мужчиной, способным успешно выполнять обязанности президента», заявила в феврале врач Белого дома Кевин О’Коннор. Тогда же президентская администрация опубликовала фото справки о здоровье Байдена. В ней говорится, что индекс его массы тела 24,1 (верхняя граница нормы), давление 128/76, пульс 69. Есть некоторые недомогания: рефлюкс, артрит в спине и проявления невропатии в ногах. Но для его возраста, как отметили врачи, это норма.

Однако накануне выяснилось, что с 2008 года у Байдена зафиксировано апноэ — многократное прерывание дыхания на 10-15 секунд во время сна. И недавно американский лидер стал использовать во время сна аппарат СИПАП.

Что такое СИПАП и чем он отличается от ИВЛ

СИПАП — это небольшой компрессор, который подает под определенным углом в дыхательные пути через специальную трубку и маску поток воздуха. Он не дает дыхательным путям сомкнуться и перекрыть доступ кислорода. За счет создания положительного или отрицательного давления СИПАП позволяет делать более глубокий вдох или выдох. В итоге у пациента улучшается сон, самочувствие, снижается риск инфарктов и инсультов.

Если СИПАП просто помогает дышать, то аппарат ИВЛ (аппарат искусственной вентиляции легких) сам полностью дышит за пациента, позволяя поддерживать снабжение организма кислородом, даже если человек находится в коме.

СИПАП (CPAP) — компрессор, подающий воздух в дыхательные пути, чтобы облегчить дыханиеФото: ShutterstockСИПАП (CPAP) — компрессор, подающий воздух в дыхательные пути, чтобы облегчить дыхание

Что такое апноэ

Апноэ во сне — это распространенное состояние, при котором дыхание останавливается и возобновляется много раз во время сна. Такое нарушение может помешать организму получить достаточное количество кислорода.

Бывают два вида апноэ:

  • Обструктивное апноэ во сне возникает, когда верхние дыхательные пути (гортань) многократно блокируются во время сна, уменьшая или полностью прекращая поток воздуха. Это наиболее распространенный тип апноэ сна.
  • Центральное апноэ сна происходит, когда мозг не посылает сигналы, необходимые для дыхания. Встречается намного реже, чем апноэ во сне.

Причины апноэ — ожирение и неправильное питание, курение, употребление алкоголя, малоподвижный образ жизни, стресс, перенесенные ранее заболевания сердца, ослабление мышц гортани с возрастом. Также причиной могут быть эндокринные расстройства, например низкий уровень гормонов щитовидной железы или высокий уровень инсулина, сердечная или почечная недостаточность. Свою роль могут сыграть особенности строения — толстая шея и большие миндалины.

Чем опасно апноэ

«Храп и апноэ — опасное явление, может привести к инсульту, — рассказал NEWS.ru, главный научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова Российской академии наук, председатель секции сомнологии Физиологического общества им. И. П. Павлова Владимир Ковальзон. — Оно чаще встречается у мужчин в том числе и в расцвете сил, особенно у тех, кто расслабляется алкоголем, курит, постоянно испытывает стресс, мало двигается, переедает — это все предпосылки для нарушения дыхания во сне, которое приводит к недостатку снабжения мозга кислородом».

Как отмечает Ковальзон, зачастую апноэ не придают должного значения.

«Главный симптом апноэ — храп, — отмечает Ковальзон. — Человек не дышит в течение десятков секунд или даже минуты. Потом мощный вдох. Утром человек, страдающий от апноэ, плохо себя чувствует, у него бывают нарушения памяти, проблемы с потенцией. Люди идут к обычному врачу, тот прописывает лекарства, а лекарства при этом заболевании категорически противопоказаны. Есть лечение, которое очень эффективно, с помощью аппарата СИПАП, устройства, которое подкачивает воздух в надетую на лицо маску. И либо с этим аппаратом он живет всю жизнь, либо меняет привычки, сбрасывает вес, бросает пить, курить, и так далее».

Храп часто может быть признаком апноэФото: ShutterstockХрап часто может быть признаком апноэ

Откуда апноэ у Байдена с его нормальным индексом массы тела

«Странно, что Байден храпит, он же худой, — удивился Ковальзон. — Это может быть связано с индивидуальным строением носоглотки. В средневековье, кстати, по этой причине кровати были короткими, а подушки высокими — пожилые люди часто спали полусидя, это облегчало дыхание во сне».

Как писал журнал Politico в 2008 году (тогда Байден был кандидатом в вице-президенты), у политика еще в 1988 году нашли аневризму, из-за которой он перенес две операции. Также в 2006 году Байден страдал от мерцательной аритмии (впервые аритмия была замечена у него после удаления желчного пузыря). Тогда врачи связали его аритмию с апноэ.

Как апноэ Байдена скажется на его способности управлять США

По словам политолога-международника из Центра исследований проблем безопасности РАН Константина Блохина, известие о том, что Байден вынужден спать с аппаратом СИПАП, могло бы сказаться на перспективах политика пойти на второй срок, «если бы такие перспективы были».

Президент США Джо БайденФото: Al Drago - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look PressПрезидент США Джо Байден

«Но к о верит, что Байден проведет второй срок в Белом доме? Кандидат в президенты должен нести уверенность в будущем, а не как Байден. И дело тут не столько в его апноэ, сколько в возрасте в целом, какие бы красивые справки врачи ему не выдавали», — заявил NEWS.ru Блохин.

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