Президент США Джо Байден начал использовать аппарат СИПАП (CPAP, Constant Positive Airway Pressure), помогающий дышать во сне, подтвердил Белый дом. Что такое апноэ, чем СИПАП отличается от ИВЛ и как новая проблема со здоровьем повлияет на способность политика управлять страной — в материале NEWS.ru.
Что случилось с Байденом
Президент США остается «здоровым, энергичным 80-летним мужчиной, способным успешно выполнять обязанности президента», заявила в феврале врач Белого дома Кевин О’Коннор. Тогда же президентская администрация опубликовала фото справки о здоровье Байдена. В ней говорится, что индекс его массы тела 24,1 (верхняя граница нормы), давление 128/76, пульс 69. Есть некоторые недомогания: рефлюкс, артрит в спине и проявления невропатии в ногах. Но для его возраста, как отметили врачи, это норма.
Однако накануне выяснилось, что с 2008 года у Байдена зафиксировано апноэ — многократное прерывание дыхания на 10-15 секунд во время сна. И недавно американский лидер стал использовать во время сна аппарат СИПАП.
Что такое СИПАП и чем он отличается от ИВЛ
СИПАП — это небольшой компрессор, который подает под определенным углом в дыхательные пути через специальную трубку и маску поток воздуха. Он не дает дыхательным путям сомкнуться и перекрыть доступ кислорода. За счет создания положительного или отрицательного давления СИПАП позволяет делать более глубокий вдох или выдох. В итоге у пациента улучшается сон, самочувствие, снижается риск инфарктов и инсультов.
Если СИПАП просто помогает дышать, то аппарат ИВЛ (аппарат искусственной вентиляции легких) сам полностью дышит за пациента, позволяя поддерживать снабжение организма кислородом, даже если человек находится в коме.
Что такое апноэ
Апноэ во сне — это распространенное состояние, при котором дыхание останавливается и возобновляется много раз во время сна. Такое нарушение может помешать организму получить достаточное количество кислорода.
Бывают два вида апноэ:
- Обструктивное апноэ во сне возникает, когда верхние дыхательные пути (гортань) многократно блокируются во время сна, уменьшая или полностью прекращая поток воздуха. Это наиболее распространенный тип апноэ сна.
- Центральное апноэ сна происходит, когда мозг не посылает сигналы, необходимые для дыхания. Встречается намного реже, чем апноэ во сне.
Причины апноэ — ожирение и неправильное питание, курение, употребление алкоголя, малоподвижный образ жизни, стресс, перенесенные ранее заболевания сердца, ослабление мышц гортани с возрастом. Также причиной могут быть эндокринные расстройства, например низкий уровень гормонов щитовидной железы или высокий уровень инсулина, сердечная или почечная недостаточность. Свою роль могут сыграть особенности строения — толстая шея и большие миндалины.
Чем опасно апноэ
«Храп и апноэ — опасное явление, может привести к инсульту, — рассказал NEWS.ru, главный научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова Российской академии наук, председатель секции сомнологии Физиологического общества им. И. П. Павлова Владимир Ковальзон. — Оно чаще встречается у мужчин в том числе и в расцвете сил, особенно у тех, кто расслабляется алкоголем, курит, постоянно испытывает стресс, мало двигается, переедает — это все предпосылки для нарушения дыхания во сне, которое приводит к недостатку снабжения мозга кислородом».
Как отмечает Ковальзон, зачастую апноэ не придают должного значения.
«Главный симптом апноэ — храп, — отмечает Ковальзон. — Человек не дышит в течение десятков секунд или даже минуты. Потом мощный вдох. Утром человек, страдающий от апноэ, плохо себя чувствует, у него бывают нарушения памяти, проблемы с потенцией. Люди идут к обычному врачу, тот прописывает лекарства, а лекарства при этом заболевании категорически противопоказаны. Есть лечение, которое очень эффективно, с помощью аппарата СИПАП, устройства, которое подкачивает воздух в надетую на лицо маску. И либо с этим аппаратом он живет всю жизнь, либо меняет привычки, сбрасывает вес, бросает пить, курить, и так далее».
Откуда апноэ у Байдена с его нормальным индексом массы тела
«Странно, что Байден храпит, он же худой, — удивился Ковальзон. — Это может быть связано с индивидуальным строением носоглотки. В средневековье, кстати, по этой причине кровати были короткими, а подушки высокими — пожилые люди часто спали полусидя, это облегчало дыхание во сне».
Как писал журнал Politico в 2008 году (тогда Байден был кандидатом в вице-президенты), у политика еще в 1988 году нашли аневризму, из-за которой он перенес две операции. Также в 2006 году Байден страдал от мерцательной аритмии (впервые аритмия была замечена у него после удаления желчного пузыря). Тогда врачи связали его аритмию с апноэ.
Как апноэ Байдена скажется на его способности управлять США
По словам политолога-международника из Центра исследований проблем безопасности РАН Константина Блохина, известие о том, что Байден вынужден спать с аппаратом СИПАП, могло бы сказаться на перспективах политика пойти на второй срок, «если бы такие перспективы были».
«Но к о верит, что Байден проведет второй срок в Белом доме? Кандидат в президенты должен нести уверенность в будущем, а не как Байден. И дело тут не столько в его апноэ, сколько в возрасте в целом, какие бы красивые справки врачи ему не выдавали», — заявил NEWS.ru Блохин.
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