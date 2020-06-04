Полицейские встали на колени, провожая гроб с телом Флойда

Церемония прощания с Джорджем Флойдом прошла с Миннеаполисе. В ходе прощания выступил активист за гражданские права чернокожих — священник и политик Эл Шарптон.
Шарптон заявил, что судьба Флойда — это символ универсальный опыт афроамериканцев в США. Трансляцию церемонии
Накануне демократы в Сенате
Ранее NEWS.ru сообщал, что церемония прощания с афроамериканцем Джоном Флойдом, погибшим при задержании, проходила в Северном центральном университете. Президент учебного заведения Скотт Хейген объявил о создании стипендии имени Флойда.
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