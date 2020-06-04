Полицейские встали на колени, провожая гроб с телом Флойда

https://static.news.ru/photo/7d129b52-a6d6-11ea-95ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global LOok Press

Церемония прощания с Джорджем Флойдом прошла с Миннеаполисе. В ходе прощания выступил активист за гражданские права чернокожих — священник и политик Эл Шарптон.

Шарптон заявил, что судьба Флойда — это символ универсальный опыт афроамериканцев в США. Трансляцию церемонии вёл телеканал ABC News. Издание публикует видео коленопреклонённых полицейских в момент, когда гроб с телом Флойда привезли на кладбище.

Накануне демократы в Сенате провели минуту молчания в память о Джордже Флойде. Они молчали ровно восемь минут и 46 секунд — столько, сколько сдавливал коленом шею чернокожего полицейский, чтобы почувствовать «ужасающую продолжительность» последних минут жизни Флойда.

Ранее NEWS.ru сообщал, что церемония прощания с афроамериканцем Джоном Флойдом, погибшим при задержании, проходила в Северном центральном университете. Президент учебного заведения Скотт Хейген объявил о создании стипендии имени Флойда.