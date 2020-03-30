Amazon уволила работника склада компании, расположенного на острове Статен в штате Нью-Йорк. Мужчина принял участие в забастовке сотрудников, недовольных реакцией компании на ситуацию с коронавирусом.
Представитель Amazon Кристен Киш
Было обнаружено, что мистер Смоллс находился в тесном контакте с пациентом, заражённым COVID-19. Его попросили в течение 14 дней оставаться дома с выплатой зарплаты — эту меру мы принимаем в офисах по всему миру. Несмотря на инструкции находиться в оплачиваемой самоизоляции, 30 марта он приехал на место работы, подвергнув риску коллег, — сказала Киш.
По словам самого Смоллса, его увольнение отражает «культуру апатии», царящую в компании.
Новая вспышка коронавируса в Соединённых Штатах может произойти осенью 2020 года, заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи. Инфекционист отметил, что вирус носит цикличный характер и легко передаётся между людьми, писал NEWS.ru.
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