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Президент США Дональд Трамп заявил, что пообещал итальянскому премьеру Джузеппе Конте направить его стране медицинскую помощь на $100 миллионов в связи с ситуацией с коронавирусом.

Я только что звонил премьер-министру Италии. У нас есть дополнительный потенциал, дополнительная продукция, которая нам не нужна, — сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме. По его словам, в Италию...