https://static.news.ru/photo/8fab5ddc-d097-11e9-8656-fa163e074e61_660.jpg Алек Болдуин Фото: Dennis Van Tine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский актёр Алек Болдуин признался, что ненавидел пародировать президента США Дональда Трампа в эфире телешоу Saturday Night Live. По его словам, он сидел в гримёрке и мечтал, чтобы «на здание упал метеорит и убил» его.

Болдуин пояснил, что первые два сезона с пародиями на американского лидера были очень даже весёлыми. Следующие же он просто возненавидел.

Я больше не хочу этим заниматься, — рассказал актёр своему коллеге, стендап-комику Кевину Нилону.

Осенью 2017 года за пародию на американского лидера Алек Болдуин был удостоен премии «Эмми» как лучший комедийный актёр второго плана. В июне 2019 года актёр заявил, что устал пародировать Дональда Трампа в прямом эфире и намерен больше времени проводить с родственниками, писал News.ru.