Акция против насилия началась у штаб-квартиры ООН

https://static.news.ru/photo/744eab7e-64bd-11ea-97a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Jiangang/Xinhua/Global Look Press

Протестующие собрались у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Участники требуют прекратить убийства чернокожих.

На акции собрались несколько сотен человек, передаёт РИА Новости. Они установили динамики и выступают по очереди.

Полицейские находятся рядом с местом митинга, однако никак не вмешиваются в происходящее. Толпа скандирует «мы требуем равенства».

Как писал NEWS.ru, к массовым протестам в крупнейших городах США привело убийство полицейским темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда — мужчину заподозрили в использовании фальшивой банкноты. Акции часто сопровождались беспорядками, погромами и мародёрством.