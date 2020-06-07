США

Акция против насилия началась у штаб-квартиры ООН

23:37, 07 июня 2020
Фото: Wang Jiangang/Xinhua/Global Look Press

Протестующие собрались у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Участники требуют прекратить убийства чернокожих.

На акции собрались несколько сотен человек, передаёт РИА Новости. Они установили динамики и выступают по очереди.

Полицейские находятся рядом с местом митинга, однако никак не вмешиваются в происходящее. Толпа скандирует «мы требуем равенства».

Как писал NEWS.ru, к массовым протестам в крупнейших городах США привело убийство полицейским темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда — мужчину заподозрили в использовании фальшивой банкноты. Акции часто сопровождались беспорядками, погромами и мародёрством.

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