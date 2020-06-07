Акция против насилия началась у штаб-квартиры ООН

Протестующие собрались у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Участники требуют прекратить убийства чернокожих.
На акции собрались несколько сотен человек,
Полицейские находятся рядом с местом митинга, однако никак не вмешиваются в происходящее. Толпа скандирует «мы требуем равенства».
Как писал NEWS.ru, к массовым протестам в крупнейших городах США привело убийство полицейским темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда — мужчину заподозрили в использовании фальшивой банкноты. Акции часто сопровождались беспорядками, погромами и мародёрством.
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