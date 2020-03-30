https://static.news.ru/photo/30200ac8-724c-11ea-a73f-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Stefani Reynolds/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп отказался от идеи посещения церемонии открытия полевого госпиталя в конференц-центре Якоба Явица в Нью-Йорке. Агенты Секретной службы США заявили, что не разрешат американскому лидеру поехать в «Большое яблоко».

Во временной больнице разместят около 2900 коек для лечения заражённых коронавирусом пациентов. В обычных госпиталях наблюдается нехватка мест для всех инфицированных, передаёт CNN.

Я так сильно хотел быть там, но Секретная служба и все вовлечённые люди не пускают меня. Они не позволят мне. Я хотел бы быть там, но они не позволят мне по понятным причинам, — сказал Трамп в ходе встречи рабочей группы по ситуации с COVID-19.

Число жертв пандемии в штате Нью-Йорк превысило тысячу человек. При этом глава США заявил, что регион не нуждается во введении полноценного карантинного режима, писал NEWS.ru.