Збруев прокомментировал сообщение о своей госпитализации

https://static.news.ru/photo/98ae9a58-c24d-11eb-8051-96000091f725_660.jpg Александр Збруев Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Александр Збруев опроверг информацию о своей госпитализации и объяснил её появление «глупостью» администрации «Ленкома». Актёр также выразил негодование официальным комментарием администрации театра, подтвердившей, что артиста увезли в больницу, сообщает Пятый канал.

На самом деле, говорит актёр, отменили спектакль, в котором он участвовал. И администрация повесила объявление на входе о том, что постановка отменена по «причине болезни народного артиста Збруева», что лично для него самого стало полной неожиданностью.

Поэтому началось вот такое сарафанное радио, — посетовал артист.

Збруев пояснил, что сейчас находится дома. Ему действительно предстоит плановая госпитализация, которую он проходит каждый год.

Мне 83 года, понимаете? Конечно, у каждого человека существуют какие-то отклонения, но я о них не думаю. Я просто знаю, что у меня будет плановое обследование, которое я делаю каждый год где-то пять-семь дней, — сказал Збруев.

Артист пока понятия не имеет, когда именно отправится в клинику, но ему меньше всего импонирует, что информация о его госпитализации появилась с подачи родного театра.

Была допущена глупость администрацией нашего театра, поэтому началась вот такая вот фигня! — ещё раз повторил актёр.

Как сообщалось ранее, народный артист РСФСР Александр Збруев госпитализирован в одну из столичных клиник. По официальным данным, 83-летнего актёра положили на плановое обследование.