«Замороженная ситуация»: худрук МХАТа высказался о скандале с Дорониной

Художественный руководитель Московского Художественного академического театра имени М. Горького (МХАТ) Эдуард Бояков высказался об обстановке в театре после скандала с его президентом Татьяной Дорониной. Он назвал сложившуюся ситуацию «замороженной», пишут «Известия».

Татьяна Васильевна по-прежнему не бывает в театре. Ничего не изменилось. Мы, как и раньше, передаем её помощнику всю документацию, отражающую жизнь театра, но ответного отклика не получаем. Замороженная ситуация, я бы сказал, — сказал Бояков.

Худрук также рассказал журналистам о реконструкции театрального здания. По его словам, на неё потребуется около 10 млрд рублей.

В июле Татьяна Доронина написала письмо российскому лидеру Владимиру Путину. В нём она попросила уволить действующего художественного руководителя театра. По мнению известной актрисы, этот шаг мог бы позволить сохранить театр.

После этого сообщалось, что Бояков во время собрания «облил грязью» Доронину, заявив, что после неё из МХАТа «вывозили пыль и мусор», имея в виду, судя по всему, реконструкцию здания. Худрук заявлял, что свои письма президенту и главе Следкома Александру Бастрыкину актриса составила «с огромным количеством грамматических ошибок». Остальные выступающие согласились, что новое руководство театра делает всё правильно и эффективно претворяет в жизнь обозначенные лидером страны задачи, а Доронина и её сторонники — это некий Лев Троцкий или Голдстейн из книги Оруэлла «1984», пытающиеся повернуть вспять локомотив истории.

Ранее NEWS.ru выяснил, что МХАТ подписал госконтракт с Бояковым, занимающим должность художественного руководителя театра, как с режиссёром.

Помимо этого, МХАТ продлил контракт с Ольгой Бузовой, играющей в спектакле «Чудесный грузин».