Театр Вахтангова открыл памятник Этушу, Лановому и Яковлеву В новом сезоне театр представит 13 премьер и продолжит ремонт дома-музея Вахтангова во Владикавказе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Скульптурная композиция великим русским артистам Владимиру Этушу, Василию Лановому и Юрию Яковлеву

6 сентября театр им. Вахтангова не только открыл 102-й театральный сезон, но и представил москвичам новый памятник на Старом Арбате — скульптурную композицию великим русским артистам Владимиру Этушу, Василию Лановому и Юрию Яковлеву. Отметив 100-летний юбилей в прошлом году, театр не собирается сбавлять обороты. Несмотря на уход художественного руководителя Римаса Туминаса, труппа выпустит 13 премьер на трех сценах, а также продолжит восстанавливать дом Евгения Вахтангова во Владикавказе. С подробностями — обозреватель NEWS.ru.

102-й сезон для вахтанговцев начался с исторического события. В Калошином переулке у Симоновской сцены торжественно открыли памятник трем значимым фигурам русского театра: вахтанговцам Владимиру Этушу, Василию Лановому и Юрию Яковлеву. Корифеи застыли в бронзе в непринужденной позе. Будто только вышли из театра и, улыбаясь прохожим, навсегда там и остались.

За макет отвечал главный художник театра Вахтангова Максим Обрезков и молодой скульптор Филипп Трушин. По его словам, работа над проектом заняла два года. Трушин сделал семь вариантов памятника, но к работе приступил только после согласия родственников артистов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Открытие скульптурной композиции великим русским артистам Владимиру Этушу, Василию Лановому и Юрию Яковлеву

Еще за 30 минут до официального открытия у памятника стали собираться поклонники артистов, труппа театра и специальные гости: замминистра культуры РФ Алла Манилова, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, депутат и новый художественный руководитель Театра Луны Евгений Герасимов и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Как говорят, мы дальше видим, потому что стоим на плечах гигантов. И сегодня мы открываем памятник этим гигантам. Очень хорошее место и хороший пьедестал. Потому что при жизни они не вставали на высокий подиум, несмотря на свои заслуги, — отметил Кибовский.

Ровно в полдень артист театра и ректор Щукинского театрального института Евгений Князев и народная артистка РСФСР Ирина Купченко сдернули белое полотно с памятника и предоставили слово Бастрыкину. Он тесно дружил с Этушем и Лановым. Оба актера были почетными членами СК. Поэтому именно Бастрыкин открыл церемонию торжественной речью.

Дворик у Симоновской сцены выбран неслучайно. По словам директора театра Кирилла Крока, каждый из актеров так или иначе связан с этим местом: Василий Семенович жил неподалеку и каждый день из дома ходил в Вахтанговский через этот двор, Владимир Абрамович тоже заглядывал, а Юрий Васильевич какое-то время руководил руководил Симоновским театром после смерти Евгения Симонова. Кроме того, Крок обратил внимание собравшихся, что памятник создан на собственные средства театра и финальная стоимость оценивается в 16 миллионов рублей.

На этом гостей и артистов пригласили в основное здание театра на Историческую сцену для объявления будущих планов. И вторую часть программы вновь открыл Александр Бастрыкин. Сначала генерал юстиции рассказал о личной дружбе с Владимиром Этушем и Василием Лановым, о том, как в 12-летнем возрасте был потрясен игрой Юрия Яковлева в роли князя Мышкина. Затем прочел стихи, посвященные Этушу и Лановому. А в довершение выступления наградил театр и некоторых артистов специальными медалями.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александр Бастрыкин

После этого слово взял Кирилл Крок. Первым делом он отметил, что ему крайне непросто стоять на сцене без художественного руководителя театра Римаса Туминаса, который в силу политических причин и состояния здоровья находится на родине.

В столь сложный период вы не бросили театр, не занялись дешевым политиканством. Вы занимаетесь театром. Мне кажется, когда стране тяжело, надо быть с ней, дарить свой талант людям, — обратился он к артистам.

Кроме того, Крок объявил о помощи Мариупольскому драматическому театру, который пострадал в ходе специальной военной операции на Украине. В октябре труппа приедет на Старый Арбат, чтобы обмениваться опытом с вахтанговцами.

Не осталось в стороне и скандальное высказывание Туминаса. Кирилл Игоревич призвал всех не обвинять мастера за сказанное, а судить его по делам.

Мне больно от тех слов, которые он произнёс, но давайте судить о человеке по тем делам, которые он сделал. А не по подслушанным разговорам, безобразно проданным сами знаете кому. Сегодня какие-то люди решили, что нам играть, а что не играть на сцене. И стоя перед вами, я заявляю им: решать мы будем сами, — заявил Крок.

После этого директор рассказал о первых успехах в восстановлении дома-музея Евгения Вахтангова во Владикавказе, который долгое время был многоквартирной коммуналкой. Театр на собственные средства расселил здание, купив каждой семье по однокомнатной квартире, и теперь активно занимается восстановлением исторической памяти основателя театра.

К планам. В новом сезоне планируется выпустить 13 премьер. На основной сцене Юрий Бутусов представит постановку по роману Федора Достоевского «Идиот», Анатолий Шульев поставит «Амадея» по пьесе Питера Шеффера, Ирина Пахомова — «Филумену Мартурано» по одноименной пьесе Эдуардо де Филиппо.

На Новой сцене будут спектакли «Генерал и его семья» Светланы Земляковой, «Королева-мать» Сергея Яшина, «Павел I» по пьесе Дмитрия Мережковского в постановке Натальи Ковалевой, а также «Волоколамское шоссе» Йозуа Рёзинга по Хайнеру Мюллеру.

А на Симоновской сцене зрители увидят «Попрыгунью» Антона Чехова в режиссуре Айдара Заббарова. Павел Сафонов представит спектакль «Самоубийца» Николая Эрдмана, а «Ночь перед Рождеством» по повести Николая Гоголя поставит Олег Долин. Кроме того, режиссер из Санкт-Петербурга Владислав Тутак выпустит спектакль «Последний сон Уточки» на сцене «Студия» со студентами Щукинского училища.