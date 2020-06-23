В Москве умер балетмейстер Большого театра Николай Фадеечев

https://static.news.ru/photo/84383cf4-b548-11ea-9ed8-fa163e074e61_660.jpg Николай Фадеечев Фото: А. Воротынский/РИА Новости

В возрасте 87 лет в Москве скончался балетмейстер-репетитор Большого театра, народный артист СССР Николай Фадеечев.

Артист умер от сердечной недостаточности в 67-й больнице, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу культурного заведения.

Фадеечев родился в 1933 году в Москве. Мужчина был членом балетной труппы Большого театра с 1952 по 1977 год. В 1956 году артист участвовал в первых зарубежных гастролях театра в Лондоне.

В 1971 году Фадеечева и Майю Плесецкую (умерла в 2015 году) пригласили выступить в Опере де Пари. Они стали первыми советскими артистами, которые удостоились такой чести. После завершения артистической карьеры Фадеечев стал балетмейстером-репетитором Большого театра.

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