В Москве умер балетмейстер Большого театра Николай Фадеечев

В возрасте 87 лет в Москве скончался балетмейстер-репетитор Большого театра, народный артист СССР Николай Фадеечев.
Артист умер от сердечной недостаточности в 67-й больнице,
Фадеечев родился в 1933 году в Москве. Мужчина был членом балетной труппы Большого театра с 1952 по 1977 год. В 1956 году артист участвовал в первых зарубежных гастролях театра в Лондоне.
В 1971 году Фадеечева и Майю Плесецкую (умерла в 2015 году) пригласили выступить в Опере де Пари. Они стали первыми советскими артистами, которые удостоились такой чести. После завершения артистической карьеры Фадеечев стал балетмейстером-репетитором Большого театра.
NEWS.ru писал, что скончалась балерина и заслуженная артистка РСФСР Светлана Ефремова. Ей было 73 года.
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