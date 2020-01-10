https://static.news.ru/photo/cfef21f6-33bd-11ea-83df-fa163e074e61_660.jpg Фото: teatrkukolnt/facebook.com

Театр кукол в Нижнем Тагиле планирует поставить на сцене мюзикл про Айболита, в котором Бармалей будет похож на Адольфа Гитлера.

Режиссёр мюзикла Сергей Ягодкин рассказал изданию «Подъём», что такой выбор для персонажа был сделан неспроста.

Нам нужен был образ крайнего, абсолютного зла. У нас были разные варианты из числа исторических персонажей, но наш творческий коллектив сошелся на том, что лучше всего Бармалея изобразить именно в обличии Гитлера, — сказал артист.

Он уточнил, что Бармалей в начале представления будет не очень больших размеров, но по ходу действия он будет раздуваться, после чего её будут все бить.

Как писал NEWS.ru, в 2019 году компания «Двадцатый Век Фокс СНГ» приняла решение не выпускать на российские экраны комедию режиссёра Тайки Вайтити «Кролик Джоджо». Сатирическая лента рассказывает о немецком мальчике, который общается с воображаемым другом — Адольфом Гитлером.