Театр кукол в Нижнем Тагиле планирует поставить на сцене мюзикл про Айболита, в котором Бармалей будет похож на Адольфа Гитлера.
Режиссёр мюзикла Сергей Ягодкин
Нам нужен был образ крайнего, абсолютного зла. У нас были разные варианты из числа исторических персонажей, но наш творческий коллектив сошелся на том, что лучше всего Бармалея изобразить именно в обличии Гитлера, — сказал артист.
Он уточнил, что Бармалей в начале представления будет не очень больших размеров, но по ходу действия он будет раздуваться, после чего её будут все бить.
Как писал NEWS.ru, в 2019 году компания «Двадцатый Век Фокс СНГ» приняла решение не выпускать на российские экраны комедию режиссёра Тайки Вайтити «Кролик Джоджо». Сатирическая лента рассказывает о немецком мальчике, который общается с воображаемым другом — Адольфом Гитлером.
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