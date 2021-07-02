Умер худрук театра «Ромэн» Николай Сличенко

На 87-м году жизни умер художественный руководитель театра «Ромэн», актёр и режиссёр Николай Сличенко. О кончине народного артиста сообщается на сайте театра.

Есть у таланта удивительная особенность — многогранность. Именно таким был Николай Алексеевич Сличенко. <...> Звезда Николая Сличенко всегда будет сиять на небосклоне в созвездии Тельца, память о нём мы навсегда сохраним в наших сердцах, — говорится в сообщении театра.

Известно, что режиссёру было 86 лет. Причина смерти не уточняется. В театре также отметили, что дата прощания будет сообщена дополнительно.

Николай Сличенко родился в Белгороде. В 17 лет артиста приняли в первый и единственный в мире цыганский театр «Ромэн», а спустя 26 лет он занял пост его художественного руководителя. В карьере народного артиста СССР было не менее 60 ролей на сцене театров. Также Николай Алексеевич снялся в десятках художественных и телевизионных фильмов. Зрители могут помнить его по картинам «В дождь и в солнце», «Свадьба в Малиновке», «Военно-полевой романс» и другим.

Ранее стало известно, что умерла актриса из «Бумера» и «Угрюм-реки» Любовь Омельченко. Она скончалась в возрасте 73 лет от коронавируса. Её фильмография насчитывает более 50 работ, а прощальной стала картина «Угрюм-река», где она сыграла эпизодическую, но очень яркую роль.