Умерла актриса из «Бумера» и «Угрюм-реки» Любовь Омельченко

Читайте нас в Google Новости

Советская и российская актриса Любовь Омельченко умерла в возрасте 73 лет от коронавируса. Сообщение об этом опубликовано на сайте Союза кинематографистов.

Актриса, известная по фильмам «Две судьбы», «Возвращение «Броненосца», «Бумер», умерла 29 июня. Её фильмография насчитывает более 50 работ, прощальной стала картина «Угрюм-река», где она сыграла эпизодическую, но очень яркую роль.

Любовь Омельченко была женой автора фильма «Бумбараш» — известного сценариста Евгения Митько. Она и сама писала чудесные новеллы, среди которых «Добрый Снеговик».

Коллеги называют Омельченко актрисой «ушедшего советского времени». По их словам, она тихо, без пиара и скандалов долгие годы «ждала приглашения от режиссёров».

В 2008 году Любовь Омельченко была удостоена международного (бриллиантового) ордена Св. Анны I степени за «весомый вклад в развитие духовности и укрепление связей между народами».

Как сообщалось ранее, актриса сериала «Счастливы вместе» Наталья Смирнова умерла в возрасте 60 лет. Артистка скончалась от COVID-19.