Умерла актриса из «Бумера» и «Угрюм-реки» Любовь Омельченко

Советская и российская актриса Любовь Омельченко умерла в возрасте 73 лет от коронавируса. Сообщение об этом опубликовано на сайте Союза кинематографистов.
Актриса, известная по фильмам «Две судьбы», «Возвращение «Броненосца», «Бумер»,
Любовь Омельченко была женой автора фильма «Бумбараш» — известного сценариста Евгения Митько. Она и сама писала чудесные новеллы, среди которых «Добрый Снеговик».
Коллеги называют Омельченко актрисой «ушедшего советского времени». По их словам, она тихо, без пиара и скандалов долгие годы «ждала приглашения от режиссёров».
В 2008 году Любовь Омельченко была удостоена международного (бриллиантового) ордена Св. Анны I степени за «весомый вклад в развитие духовности и укрепление связей между народами».
Как сообщалось ранее, актриса сериала «Счастливы вместе» Наталья Смирнова умерла в возрасте 60 лет. Артистка скончалась от COVID-19.