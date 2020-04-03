Трансляции «Русских сезонов» пройдут в «Одноклассниках» и «ВКонтакте»

Международная театральная антреприза «Русские сезоны» проведёт серию трансляций лучших спектаклей в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Показ первой постановки состоится 6 апреля.
В программу вошли «Богема» Джанкомо Пуччини в исполнении артистов Мариинского театра, «Санктъ-Петербургъ Опера» театров «Зазеркалье» и «Мюзик-Холл», спектакль на льду Ильи Авербуха «Ромео и Джульетта», а также концерт ансамбля «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета,
«Русские сезоны» — это масштабный проект, который знакомит зарубежного зрителя с русской культурой, — напоминают организаторы.
Как писал NEWS.ru, «ВКонтакте» и «Одноклассники» запустят трансляцию лучших постановок Мариинского театра. Проект получил название «Марафон искусства».
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