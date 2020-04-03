Трансляции «Русских сезонов» пройдут в «Одноклассниках» и «ВКонтакте»

Фото: mariinsky.ru

Российский режиссёр Тимур Бекмамбетов станет постановщиком спектакля «Ходжа Насреддин» на сцене московского Театра наций. Главную роль исполнит Константин Хабенский.

О новом представлении сообщил художественный руководитель театра Евгений Миронов во время прямого эфира в Instagram. Есть один удивительный проект, который я впервые объявляю в прямом эфире: Тимур Бекмамбетов будет ставить...