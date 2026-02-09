«Светлый талант»: Александр Павлов поделился воспоминаниями о Чиповской

Заслуженная артистка России Ольга Чиповская была удивительно добрым и светлым человеком, рассказал NEWS.ru заслуженный артист РФ Александр Павлов на церемонии прощания с актрисой в Театре имени Вахтангова. Он выразил сожаление, что женщина не успела сделать на сцене все, что могла.

Очень грустно, когда из театра уходят люди. Очень светлый талант. Чапа, как мы ее все называли, была такой светлой, радостной. Какой-то удивительный свет и доброта, что бы она ни делала. К сожалению, на мой взгляд, она могла гораздо больше сделать в театре по своему таланту, по тому, что ей дала природа. Но судьба такая, какая есть, — сказал Павлов.

Артист добавил, что Чиповская навсегда останется в памяти как удивительно одаренный и добрый человек. Он отметил, что, хотя они не были партнерами по сцене в одном спектакле, их связывали совместные шефские поездки и другие проекты. Актер вспомнил, что коллега всегда выходила на сцену с особым трепетом и была в отличной творческой форме.

Чиповская ушла из жизни в возрасте 67 лет. За долгие годы службы в театре артистка создала множество запоминающихся образов. Среди них были Адельма в легендарной «Принцессе Турандот», Габриэль в «Старинных русских водевилях» и Абигайль в постановке «Стакан воды».