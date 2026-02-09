Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 11:56

«Светлый талант»: Александр Павлов поделился воспоминаниями о Чиповской

Артист Павлов назвал Чиповскую удивительно светлым и добрым человеком

Александр Павлов Александр Павлов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Заслуженная артистка России Ольга Чиповская была удивительно добрым и светлым человеком, рассказал NEWS.ru заслуженный артист РФ Александр Павлов на церемонии прощания с актрисой в Театре имени Вахтангова. Он выразил сожаление, что женщина не успела сделать на сцене все, что могла.

Очень грустно, когда из театра уходят люди. Очень светлый талант. Чапа, как мы ее все называли, была такой светлой, радостной. Какой-то удивительный свет и доброта, что бы она ни делала. К сожалению, на мой взгляд, она могла гораздо больше сделать в театре по своему таланту, по тому, что ей дала природа. Но судьба такая, какая есть, — сказал Павлов.

Артист добавил, что Чиповская навсегда останется в памяти как удивительно одаренный и добрый человек. Он отметил, что, хотя они не были партнерами по сцене в одном спектакле, их связывали совместные шефские поездки и другие проекты. Актер вспомнил, что коллега всегда выходила на сцену с особым трепетом и была в отличной творческой форме.

Чиповская ушла из жизни в возрасте 67 лет. За долгие годы службы в театре артистка создала множество запоминающихся образов. Среди них были Адельма в легендарной «Принцессе Турандот», Габриэль в «Старинных русских водевилях» и Абигайль в постановке «Стакан воды».

Россия
смерти
похороны
артисты
Андрей Гайнутдинов
А. Гайнутдинов
Сергей Петров
С. Петров
Виктория Колодонова
В. Колодонова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Слухи о скором российском наступлении выгнали ВСУ из двух городов в ДНР
На Западе забили тревогу из-за новой тактики российской армии в зоне СВО
Минобороны РФ сообщило о поражении военного аэродрома и объектов ВСУ
«Весело и складно»: в ГД высмеяли заявление Зеленского о 250 самолетах
«Искандеры» уничтожили важную цель под Киевом: удары по Украине 9 февраля
В Петербурге местная жительница зарезала мужа ножом
Юрист напомнил, в каких случаях дачникам грозит штраф за склад на участке
В Минобороны России назвали потери ВСУ за сутки
Школьник получил перелом после удара в спину
Заседание по делу блогера Лерчек неожиданно перенесли
Маркетплейсы ответили на призывы приравнять их к супермаркетам
Житель Саратова украл велосипед у курьера
Магнитные бури сегодня, 9 февраля: что завтра, мигрени, скачки давления
Онищенко оценил необходимость повторной вакцинации от гриппа
Американист оценил перспективу нормализации отношений России и США
«Решил срезать»: Панжинский осудил французского лыжника за нарушение правил
В Кремле объяснили, что такое «дух Анкориджа»
Песков заявил об отсутствии ясности по активам для фонда Совета мира
«Москва такая многоликая»: Путин примет с докладом Собянина
Песков заявил, что «удушающие приемы со стороны США» не идут на пользу Кубе
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.