Собянин рассказал, как Москва поддерживает театры

https://static.news.ru/photo/843da114-b384-11ea-b17e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что новый театральный сезон в столице будет открыт в любом случае. По его словам, с 9 июня городские театры возобновили репетиции.

При этом актёры и работники театров даже в условиях пандемии получают те же зарплаты, что и до неё. Об этом Собянин рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Мы поддерживаем театральный сектор, наши московские театры, обеспечивая выплаты заработной платы даже при том, что там огромное падение внебюджетных доходов. Мы за счёт бюджета перекрываем эту разницу для того, чтобы работники театров получали ту же зарплату, — отметил градоначальник.

Ранее NEWS.ru сообщал, что директор «Ленкома» Марк Варшавер заявил: театр с нового сезона будет обновлять состав труппы. По его словам, он уже пригласил пять выпускников Щукинского училища. Варшавер отметил, что в новом сезоне театр предложит зрителям сразу три премьеры.