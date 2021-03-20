СМИ: актёра Чернявского госпитализировали во время спектакля

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Российского актёра Александра Чернявского госпитализировали во время спектакля в Театре Сатиры. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источники.

Артист жаловался на самочувствие и повышенное давление, после чего коллеги Чернявского вызвали скорую. Врачи подключили его к аппарату ЭКГ и приняли решение о госпитализации. Медики также оказали актёру первую помощь.

Отмечается, что в это время на сцене театра шёл спектакль, и Чернявский, согласно афише, должен был участвовать в нём.

Ранее стало известно о госпитализации известного музыканта Ника Рок-н-Ролла (Николая Кунцевича). У него был диагностирован сердечный приступ. В клинике ему провели операцию и установили два стента, после хирургического вмешательства артист должен будет принимать «дорогостоящие препараты».

Ранее NEWS.ru писал, что бывшая жена российского футболиста, некогда игравшего за «Арсенал», Андрея Аршавина Алиса госпитализирована с тяжёлой формой коронавирусной инфекции.