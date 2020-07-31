Сергей Гармаш со скандалом уходит из «Современника»

https://static.news.ru/photo/4bf68f84-d335-11ea-830b-fa163e074e61_660.jpg Сергей Гармаш Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Сергей Гармаш объявил о своём уходе из театра «Современник». По его словам, решение об этом далось ему нелегко, однако он был вынужден прекратить сотрудничество из-за «чудовищной ситуации» в театре. Подробности своего ухода он сообщил в открытом письме, которое направил в общий чат сотрудников.

Кабинет Волчек был разрушен мгновенно. Выпущены Диалоги, посвящённые юбилею Победы, часть высказываний, прозвучавших внутри них, я иначе как кощунством, провокацией и даже преступлением назвать не могу, — заявил Гармаш.

Он отметил, что победа и Великая Отечественная война — это факты, которыми пронизана его жизнь и память. Это, по словам Гармаша, является святым и неприкосновенным. Он назвал действия худрука театра «кощунственными».

Молодых артистов подтолкнул к этому худрук, а потом и отредактировал снятое. Их обнародовали от лица театра. А когда часть из вас возмутилась, вам просто закрыли рот, аппелируя к каким-то мнениям, внутри которых как аргумент были и суждения чиновников, осуществивших назначение, — отмечает Гармаш .

По его мнению, с уходом Галины Волчек и приходом нового худрука началась «расправа над людьми, прекрасными профессионалами, отдавшими театру десятилетия жизни», передаёт «Московский комсомолец».

Актёр служил в театре с 1984 года. Он играл в таких спектаклях, как «Вишнёвый сад», «Карамазовы и ад», «Три товарища».

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский режиссёр Виктор Рыжаков назначен новым художественным руководителем театра «Современник». С 2012 года Рыжаков возглавлял Центр им. Всеволода Мейерхольда.