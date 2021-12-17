«Считает пенсии актрис»: Захарова жёстко высказалась о главе «Ленкома»

Актриса Александра Захарова жёстко прошлась по директору «Ленкома», которым руководил её отец, Марку Варшаверу. Актриса называет ложью слова нынешнего руководителя о том, что он «всегда дружил» с её отцом, Марком Захаровым, сообщает «Собеседник».

По словам актрисы, прославленный режиссёр тяготился общением с Варшавером. Сам же нынешний директор при жизни Марка Захарова молчал, и только заполучив театр, стал «безудержно себя славословить».

Нынешний директор нашего театра похож на одного из героев пьесы Шварца «Тень». Сорок лет он стоял за спиной у отца, а теперь завладел одним из лучших театров и за два года превратил его в стационарную антрепризу. При жизни отца этот человек молчал, а последние два года он даёт бесконечные интервью, безудержно себя славословя и пересчитывая пенсии актрис. Сказать о театральном творчестве ему, очевидно, нечего, — с издёвкой заметила Александра Захарова.

Ранее директор «Ленкома» Марк Варшавер опроверг появившееся в СМИ заявление актрисы театра Александры Захаровой о том, что «никогда не был» другом её отца. Он добавил, что Захаров был для него «больше чем другом, — он был родственником».