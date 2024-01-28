Ширвиндт прокомментировал новость о пожаре в Театре сатиры Президент Театра сатиры Ширвиндт заявил, что пока не знает причины пожара

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Ширвиндт

Президент организации культуры и искусства Театра сатиры Александр Ширвиндт заявил NEWS.ru, что пока не знает причины пожара в учреждении. Кроме того, ему ничего не известно о пострадавших.

Я сейчас не в Москве, поэтому сам пока не знаю никаких подробностей ни о причинах пожара, ни о пострадавших, — сказал Ширвиндт.

Факт пожара подтвердили в столичном управлении МЧС. Очевидцы публиковали фото с места присшествия. По предварительным данным, пострадавших в результате возгорания нет. Для ликвидации пожара были задействованы 14 единиц техники и 62 человека личного состава.

Ранее сообщалось, что четыре человека, в том числе 10-летняя школьница, пострадали в результате пожара на базе отдыха «Казгалы» в Челябинской области. Они были доставлены в больницу.

Инцидент произошел в ночь на 28 января в одном из гостевых домиков базы. Предполагается, что причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования. Пожар был ликвидирован в течение часа. Для борьбы с огнем были задействованы 14 человек и три единицы техники.