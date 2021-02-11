Показали то, что скрыто: как выглядит мюзикл «Шахматы» изнутри

«В разгар холодной войны за титул чемпиона мира в итальянском Мерано сражаются советский гроссмейстер Анатолий Сергиевский и американец Фредди Трампер. Выиграв матч, Сергиевский бежит на Запад — с ним уезжает Флоренс, секундант и возлюбленная Трампера». Так звучит аннотация с мюзиклу «Шахматы», который идёт на сцене МДМ.
Технической стороной постановки занимался Стано Кушик, который работал над созданием церемоний открытия и закрытия Сочи-2014, конкурса «Евровидение» и концертов Бйонсе.
NEWS.ru побывал за кулисами «Шахмат» и увидел, как создан одиниз самых масштабных театральных проектов России.
Так зрители видят сцену со своих мест.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сейчас можно представить, что вы актёр и видите декорации, находясь в центре сцены.
Сергей Булкин/NEWS.ru
На полу есть специальная разметка. Например, цифры, по которым артисты ориентируются, где им стоять во время той или иной сцены спектакля.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Часть декорации подвижна. Поэтому актёрам важно ориентироваться по разметке на полу, чтобы не оказаться не в том месте в неподходящий момент.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Это «даймонд» - подвижная конструкция со светом. Она опускается и поднимается вертикально.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Добро пожаловать за кулисы. Здесь располагается реквизит. Некоторые вещи для постановки находили в интернете, часть – создали специально для мюзикла.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Шахматная доска для матча создана по всем правилам спорта.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Костюмы для постановки созданы в основном в серой гамме.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Художник по костюмам Мария Данилова вдохновилась работами двух дизайнеров. Для советской стороны это Ив Сен Лоран, для американской – Кристиан Диор.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Для актёров всех составов создавали свои костюмы.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Парики создавали из натуральных волос. Периодически их моют шампунем с кондиционером. Кроме того, для этих волос периодически устраивают спа-процедуры.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Костюмеры создали специальное расписание, в какой момент какой актёр в каком костюме должен находиться. Всё выверено.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Творческие люди творчески подходят ко всему.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Шутки за кулисами создают своеобразную атмосферу.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Каждый актёр имеет свой микрофон с индивидуальными настройками. А передатчики оборачивают в специальные чехлы, чтобы во время спектакля пот не попал на технику и не было короткого замыкания.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Вот так актёры видят зрительный зал со второго этажа декораций.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Музыканты располагаются на третьем этаже декораций, вместо традиционной оркестровой ямы.
Сергей Булкин/NEWS.ru
За три часа до постановки каждый день сцену проверяют: и звук, и свет, и рабочее состояние декораций. За час до спектакля всё готово для появления зрителей и начала шоу.
Сергей Булкин/NEWS.ru