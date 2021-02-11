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На полу есть специальная разметка. Например, цифры, по которым артисты ориентируются, где им стоять во время той или иной сцены спектакля.
Театр

Показали то, что скрыто: как выглядит мюзикл «Шахматы» изнутри

15:05, 11 февраля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«В разгар холодной войны за титул чемпиона мира в итальянском Мерано сражаются советский гроссмейстер Анатолий Сергиевский и американец Фредди Трампер. Выиграв матч, Сергиевский бежит на Запад — с ним уезжает Флоренс, секундант и возлюбленная Трампера». Так звучит аннотация с мюзиклу «Шахматы», который идёт на сцене МДМ.

Технической стороной постановки занимался Стано Кушик, который работал над созданием церемоний открытия и закрытия Сочи-2014, конкурса «Евровидение» и концертов Бйонсе.

NEWS.ru побывал за кулисами «Шахмат» и увидел, как создан одиниз самых масштабных театральных проектов России.

Так зрители видят сцену со своих мест.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сейчас можно представить, что вы актёр и видите декорации, находясь в центре сцены.

Сергей Булкин/NEWS.ru

На полу есть специальная разметка. Например, цифры, по которым артисты ориентируются, где им стоять во время той или иной сцены спектакля.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Часть декорации подвижна. Поэтому актёрам важно ориентироваться по разметке на полу, чтобы не оказаться не в том месте в неподходящий момент.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Это «даймонд» - подвижная конструкция со светом. Она опускается и поднимается вертикально.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Добро пожаловать за кулисы. Здесь располагается реквизит. Некоторые вещи для постановки находили в интернете, часть – создали специально для мюзикла.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Шахматная доска для матча создана по всем правилам спорта.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Костюмы для постановки созданы в основном в серой гамме.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Художник по костюмам Мария Данилова вдохновилась работами двух дизайнеров. Для советской стороны это Ив Сен Лоран, для американской – Кристиан Диор.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Для актёров всех составов создавали свои костюмы.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Парики создавали из натуральных волос. Периодически их моют шампунем с кондиционером. Кроме того, для этих волос периодически устраивают спа-процедуры.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Костюмеры создали специальное расписание, в какой момент какой актёр в каком костюме должен находиться. Всё выверено.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Творческие люди творчески подходят ко всему.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Шутки за кулисами создают своеобразную атмосферу.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Каждый актёр имеет свой микрофон с индивидуальными настройками. А передатчики оборачивают в специальные чехлы, чтобы во время спектакля пот не попал на технику и не было короткого замыкания.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Вот так актёры видят зрительный зал со второго этажа декораций.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Музыканты располагаются на третьем этаже декораций, вместо традиционной оркестровой ямы.

Сергей Булкин/NEWS.ru

За три часа до постановки каждый день сцену проверяют: и звук, и свет, и рабочее состояние декораций. За час до спектакля всё готово для появления зрителей и начала шоу.

Сергей Булкин/NEWS.ru

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