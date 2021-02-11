Показали то, что скрыто: как выглядит мюзикл «Шахматы» изнутри

Сегодня, 9 февраля, актёра, режиссёра и продюсера Алексея Аграновчиа назначили художественным руководителем «Гоголь-центра». Ранее Кирилл Серебренников сообщил о том, что покидает эту должность, продлевать контракт с режиссёром не стали.

Агранович известен не только как актёр, но и как профессионал в области продюсирования и режиссуры различных творческих мероприятий. По словам его коллег, назначение Аграновича на новый пост — хорошая новость...