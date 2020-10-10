Общежитие театрального училища имени Щепкина закрылось на карантин

Ректор Высшего театрального училища имени Щепкина Борис Любимов сообщил, что общежитие учебного заведения закрывается на карантин на 14 дней.
В беседе с РБК ректор
Любимов отметил, что все, кто имеет возможность жить в другом месте, смогут выехать. Оставшимся будут доставлять продукты питания за счёт училища. Во время карантина учащиеся продолжат занятия в удалённом режиме.
Я тоже уже две недели существую на карантине. Да, это трудно, но что поделаешь, — заключил ректор.
Ранее в общежитии Санкт-Петербургского государственного университета 11 студентов отправили на карантин после общения с педагогом, в семье которого выявили заболевших коронавирусной инфекцией, передавал NEWS.ru. По мнению одной из студенток, официальных оснований сажать всех на изоляцию не было.
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