Общежитие театрального училища имени Щепкина закрылось на карантин

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Ректор Высшего театрального училища имени Щепкина Борис Любимов сообщил, что общежитие учебного заведения закрывается на карантин на 14 дней.

В беседе с РБК ректор подчеркнул , что это решение принято не самим вузом, а Роспотребнадзором. Любимов, однако, признал, что уход на карантин в текущей ситуации целесообразен. Ректор не уточнил, есть ли в общежитии заражённые коронавирусом.

Любимов отметил, что все, кто имеет возможность жить в другом месте, смогут выехать. Оставшимся будут доставлять продукты питания за счёт училища. Во время карантина учащиеся продолжат занятия в удалённом режиме.

Я тоже уже две недели существую на карантине. Да, это трудно, но что поделаешь, — заключил ректор.

Ранее в общежитии Санкт-Петербургского государственного университета 11 студентов отправили на карантин после общения с педагогом, в семье которого выявили заболевших коронавирусной инфекцией, передавал NEWS.ru. По мнению одной из студенток, официальных оснований сажать всех на изоляцию не было.