Общественный совет при Минкультуры пригрозил театрам лишением денег

Председатель Общественного совета при Министерстве культуры Михаил Лермонтов заявил, что Минкульт может лишать финансирования театры в случае, если они отказываются выполнять рекомендации организации после проверки репертуара. Об этом он рассказал в беседе с NEWS.ru.

Мы выдаём рекомендации. И эти рекомендации носят характер такой заявительный. А решение принимает сам театр и министерство, которое финансирует эти театры. Ну представьте себе, что театр не примет наши рекомендации, а министерство примет рекомендации и перестанет финансировать театры, — объяснил Лермонтов.

Председатель Общественного совета при Минкультуры подчеркнул, что выделяемые на финансирование культурных учреждений деньги принадлежат не министерству и театрам, а обществу, которое вправе «контролировать расходование принадлежащих им средств».

Мы не рассматриваем на нашем заседании какие-то конкретные спектакли. Мы рассматриваем влияние этих спектаклей на общественное согласие, — заключил Лермонтов.

Накануне стало известно о планах Общественного совета обсуждать репертуар и политику театров и их соответствие стратегии национальной безопасности. Такое решение было принято после скандала вокруг спектакля «Современника» «Первый хлеб» и актрисы Лии Ахеджаковой.

Позже глава Минкультуры Ольга Любимова заявила, что руководство совета не обращалось в ведомство с вопросом о возможности таких проверок репертуаров. По её словам, согласно российским законам, ведомство не может участвовать в разрешении творческих вопросов учреждений культуры, поскольку этот процесс имеет «самостоятельный характер».

29 июля глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выступил с инициативой о проверке спектакля «Современника» «Первый хлеб» после жалоб на наличие там оскорблений ветеранов. Недовольство высказала организация «Офицеры России», обратившаяся с жалобой в Генпрокуратуру.

Общественники заявили, что в постановке есть оскорбления фронтовиков, в том числе в монологе бабушки Нурии, роль которой исполнила Ахеджакова. Её героиня приходит на кладбище в состоянии алкогольного опьянения и произносит монолог рядом с могилой своего мужа.