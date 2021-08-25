Названы цены билетов на самые дорогие спектакли московских театров

Стало известно, сколько стоят самые дорогие билеты на спектакли в московских театрах, открывающих новый сезон-2021/22. Цены на наиболее популярные постановки назвал NEWS.ru, изучив данные в разделе продажи билетов на официальных сайтах порядка 10 культурных учреждений столицы.

Первое место в рейтинге самых дорогих спектаклей заняла опера «Пиковая дама», партию Германа в которой исполняет азербайджанский певец Юсиф Эйвазов. Билет на галёрку Большого театра можно приобрести всего за 1200 рублей, место в первых рядах обойдётся в 17 тысяч рублей, но и его не купишь. По крайней мере на представления, которые пройдут 13–15 сентября, билетов в партер уже нет.

Чтобы увидеть игру Игоря Верника, Ирины Старшенбаум и Яны Кошкиной на сцене театра на Бронной, придётся потратить до 15 тысяч рублей. Именно столько стоит самый дорогой билет на спектакль «Дядя Лёва», поставленный Константином Богомоловым по пьесе «Покровские ворота».

Lidia Veles/NEWS.ru

В «Современнике», временно снявшем с репертуара скандальный спектакль «Первый хлеб» с Лией Ахеджаковой, предельная стоимость билета составляет 12 тысяч рублей. Столько, например, стоит место в зале во время спектакля «203–205» по пьесе «Калифорнийская сюита». В ролях: Марина Неёлова, Леонид Ярмольник, Ульяна Лаптева.

Сразу трём московским театрам удаётся удерживать планку стоимости самого дорогого билета на отметке в 10 тысяч рублей. За эту цену театралы могут занять лучшие места в зале «Ленкома Марка Захарова» (премьерные спектакли «Поминальная молитва» и «Доходное место»), МХТ имени Чехова («Звезда вашего периода» с Ренатой Литвиновой) и театра имени Пушкина («Женитьба Фигаро» с Сергеем Лазаревым и Викторией Исаковой).

Чуть скромнее оказались цены в обретшем скандальную славу после массового увольнения актёров театре имени Ермоловой. Самый дорогой билет на постановку «1900» стоит семь тысяч рублей, но при этом на сцене будет всего лишь один артист — Олег Меньшиков. Он же режиссёр спектакля и художественный руководитель театра. И его же уволенные актёры считают виновным в том, что в новом сезоне остались без работы.

Наиболее доступными из числа самых престижных театров Москвы стали театр имени Вахтангова — билет на спектакль «Евгений Онегин» с Сергеем Маковецким, Алексеем Гуськовым и Ириной Купченко обойдётся в 6,5 тысячи рублей, и театр Сатиры, художественный руководитель которого Александр Ширвиндт не позволяет брать со зрителей больше трёх тысяч рублей.

Ранее Олег Меньшиков рассказал о планах на 96-й сезон в театре имени Ермоловой и прокомментировал скандал с увольнением нескольких артистов.