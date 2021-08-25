Названы цены билетов на самые дорогие спектакли московских театров

Стало известно, сколько стоят самые дорогие билеты на спектакли в московских театрах, открывающих новый сезон-2021/22. Цены на наиболее популярные постановки назвал NEWS.ru, изучив данные в разделе продажи билетов на официальных сайтах порядка 10 культурных учреждений столицы.
Первое место в рейтинге самых дорогих спектаклей заняла опера «Пиковая дама», партию Германа в которой исполняет азербайджанский певец Юсиф Эйвазов. Билет на галёрку Большого театра можно приобрести всего за 1200 рублей, место в первых рядах обойдётся в 17 тысяч рублей, но и его не купишь. По крайней мере на представления, которые пройдут 13–15 сентября, билетов в партер уже нет.
Чтобы увидеть игру Игоря Верника, Ирины Старшенбаум и Яны Кошкиной на сцене театра на Бронной, придётся потратить до 15 тысяч рублей. Именно столько стоит самый дорогой билет на спектакль «Дядя Лёва», поставленный Константином Богомоловым по пьесе «Покровские ворота».
В «Современнике», временно снявшем с репертуара скандальный спектакль «Первый хлеб» с Лией Ахеджаковой, предельная стоимость билета составляет 12 тысяч рублей. Столько, например, стоит место в зале во время спектакля «203–205» по пьесе «Калифорнийская сюита». В ролях: Марина Неёлова, Леонид Ярмольник, Ульяна Лаптева.
Сразу трём московским театрам удаётся удерживать планку стоимости самого дорогого билета на отметке в 10 тысяч рублей. За эту цену театралы могут занять лучшие места в зале «Ленкома Марка Захарова» (премьерные спектакли «Поминальная молитва» и «Доходное место»), МХТ имени Чехова («Звезда вашего периода» с Ренатой Литвиновой) и театра имени Пушкина («Женитьба Фигаро» с Сергеем Лазаревым и Викторией Исаковой).
Чуть скромнее оказались цены в обретшем скандальную славу после массового увольнения актёров театре имени Ермоловой. Самый дорогой билет на постановку «1900» стоит семь тысяч рублей, но при этом на сцене будет всего лишь один артист — Олег Меньшиков. Он же режиссёр спектакля и художественный руководитель театра. И его же уволенные актёры считают виновным в том, что в новом сезоне остались без работы.
Наиболее доступными из числа самых престижных театров Москвы стали театр имени Вахтангова — билет на спектакль «Евгений Онегин» с Сергеем Маковецким, Алексеем Гуськовым и Ириной Купченко обойдётся в 6,5 тысячи рублей, и театр Сатиры, художественный руководитель которого Александр Ширвиндт не позволяет брать со зрителей больше трёх тысяч рублей.
Ранее Олег Меньшиков рассказал о планах на 96-й сезон в театре имени Ермоловой и прокомментировал скандал с увольнением нескольких артистов.