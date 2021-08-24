Народная артистка России Наталья Исаева умерла в возрасте 60 лет

Народная артистка России Наталья Исаева умерла на 61-м году жизни. Актриса с 1983 года работала на подмостках Кировского драмтеатра, сообщает Пятый канал.

Исаева окончила Свердловское театральное училище, десять лет она возглавляла кировское отделение Союза театральных деятелей. Звание народной артистки ей было присвоено в 1992 году.

В театральном мире актриса известна тем, что вела занятия по речи. Многие публичные люди учились этому искусству именно у неё. О дате и месте прощания с актрисой пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что народная артистка Белорусской ССР Галина Орлова умерла в возрасте 92 лет в Минске. Она являлась старейшей актрисой Купаловского театра и была женой Николая Ерёменко — старшего и матерью Николая Ерёменко — младшего.