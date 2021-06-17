«На что же теперь ходить?»: в Сети обсуждают увольнение Дюжева из МХТ

https://static.news.ru/photo/9674b740-cfea-11eb-b885-96000091f725_660.jpg Дмитрий Дюжев Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Зрители с сожалением отреагировали на увольнение Дмитрия Дюжева из легендарного МХТ. По слухам, актёр не сошёлся с худруком: Сергей Женовач не стал продлевать контракт с артистом, пишет KP.RU.

Предположительно, режиссёру надоели «одни и те же» спектакли, в частности, это классическая комедия положений «Примадонны» и «Дворянское гнездо» с участием Дюжева. Этих спектаклей сейчас нет в афишах, а режиссёр якобы собирается обновить весь репертуар.

Женовач уже презентовал такие постановки, как «В окопах Сталинграда», «Заговор чувств» и «Месяц в деревне», но на них пока нет спроса. В то же время дюжевские «Примадонны» пользуются большой популярностью у зрителей.

Последний раз комедию положений планируется дать 26 июня, на спектакль раскуплены почти все места, однако позже афишу поменяли, и стало известно, что постановку покажут не один, а два раза.

Сам Дюжев никак не комментирует ситуацию, но за него это делают зрители. «На что же теперь ходить?», «Очень грустно, если нашего любимчика уберут...», «Профессионалы, видимо, теперь никому не нужны. Бузова за всех сыграет», «Да уж, действительно, бузовщина какая-то», недоумевает публика.

Как сообщалось ранее, артист Дмитрий Дюжев во время разговора с писательницей и телеведущей Татьяной Устиновой в эфире программы «Мой герой» на ТВЦ восторженно высказался о работе своего друга и коллеги актёра Сергея Безрукова. Более того, партнёр по сериалу «Бригада» рассказал, что у исполнителя роли Саши Белого однажды на сцене случился сердечный приступ.