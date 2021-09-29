Московский театр «Ромэн» ввёл двухнедельный карантин

В московском театре «Ромэн» в связи с двухнедельным карантином из-за коронавируса с 29 сентября по 10 октября отменяются все спектакли. Актёры вернутся на сцену театра с 14 октября, сообщила пресс-служба театра.

Делаем это, заботясь о наших артистах и вашем здоровье. Надеемся, что вы отнесётесь к этому с пониманием, — говорится в сообщении на сайте театра.

Московский музыкально-драматический театр «Ромэн» был основан в 1931 году Иваном и Георгием Лебедевыми. Сегодня театр располагается в здании отеля «Советский» и имеет статус государственного бюджетного учреждения культуры.

Театральный сезон, как известно, стартовал с ограничений из-за коронавируса: залы разрешено заполнять лишь на 50% от общей вместимости. В преддверии его открытия NEWS.ru выяснил, почему цены на билеты в ведущие московские театры отличаются в пять раз, а также рассказал, в какие театры билеты дороже, в какие дешевле и что влияет на их стоимость.