«Молодой, красавец, все умеет»: Ахеджакова выказала восхищение Белому Ахеджакова расплакалась на моноспектакле Белого в Израиле

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лия Ахеджакова осталась в восторге от моноспектакля Анатолия Белого, который он дал на израильской сцене. Актриса выказала восхищение в адрес артиста, момент попал в кадр, когда Белый давал интервью признанной в России иноагентом Ирине Шихман.

Ахеджакова специально пришла в гримерку к актеру, чтобы выразить свое восхищение его талантом.

Я не думала, что можно сделать такой спектакль практически из ничего. Ну я в восторге! Я вам скажу, что я просто!.. Как вы читаете стихи, и такая тема, и так это ваше, я проплакала все время, — призналась 84-летняя актриса.

Ахеджакова впечатлилась и голосом, и физической формой коллеги по сцене.

Я, правда, другого такого артиста не знаю. Молодой, красавец, все умеет! — заключила артистка.

Ахеджакова стала не единственной российской знаменитостью, которая пришла на спектакль к Белому. Свои впечатления артисту также выразила Алла Пугачева. Певица появилась на публике без шиньона со своими свободно распущенными волосами.

Ранее Анатолия Белого сняли со спектакля в израильском театре «Гешер». У актера возникли трудности с изучением языка, он не успевает выучить роль на иврите к назначенному сроку.