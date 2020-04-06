Любимова посоветовала театрам на карантине подумать о репертуаре

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Министр культуры России Ольга Любимова призвала руководителей театров уделить внимание репертуарной политике и подумать, чем привлечь зрителей, находящихся в изоляции из-за пандемии коронавируса.

По словам Любимовой, у театров сейчас появилось много свободного времени, которое можно потратить на улучшение работы онлайн, передаёт РИА Новости.

Очевидно, что большое количество просмотров собирают интернет-трансляции, — отметила Любимова.

Как писал NEWS.ru, международная театральная антреприза «Русские сезоны» проведёт серию трансляций лучших спектаклей в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Показ первой постановки состоится 6 апреля.