Коллеги назвали причину ухода Ширвиндта с должности худрука Театра сатиры

Проблемы со здоровьем стали причиной, по которым народный артист РСФСР Александр Ширвиндт решил покинуть пост художественного руководителя Театра сатиры. Об этом в интервью «Известиям» рассказал актёр Юрий Горин.

Он давно собирался уходить, потому что плохо себя чувствует. Семь лет он болеет, поэтому считает, что не может выполнять свои обязанности, — сообщил артист.

По словам Горина, Ширвиндт уже написал заявление об уходе и оно подписано вышестоящим руководством. О том, кто может стать преемником на посту худрука театра, собеседнику издания неизвестно. Имя нового руководителя обещали назвать в ближайшие дни.

В свою очередь, режиссёр Андрей Житинкин подтвердил, что мысли об уходе со своего поста Ширвиндта посещали уже давно.

Это решение давно обсуждалось, потому что Александр Анатольевич всё время говорил, что ему не хотелось бы повторить судьбу Галины Борисовны Волчек. Он очень боялся оказаться в кресле-каталке, человеком, который мало что понимает, — подчеркнул режиссёр.

При этом Житинкин заверил, что никаких скандалов между руководителем и коллективом в театре не было. Кроме того, режиссёр надеется, что Ширвиндт вернётся на сцену в качестве актёра.

Он бы мог сыграть роли прекрасных стариков, а таких очень много. Мы с ним как-то обсуждали «Старого Казанову» и ещё русскую классику. Он будет в театре, — сказал режиссёр.

Ранее стало известно, что художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт покидает свой пост. По словам самого 87-летнего артиста, летом закончился срок его контракта и он принял решение его не продлевать.

Ширвиндт занял пост художественного руководителя Театра сатиры в 2000 году.