Калягин назвал скандалы и интриги обязательной жизнью театра

Александр Калягин прокомментировал последние театральные скандалы в закулисной среде. По словам актёра, интриги и конфликты в театре были и будут, но при этом нравственность никто не отменял, сообщает KP.RU.

Темы скандалов Калягин затронул в своей речи по случаю переизбрания председателем Союза театральных деятелей. Он возглавляет организацию 25 лет, и на этот раз выборы тоже прошли единогласно. Исполнителя главной роли в фильме «Здравствуйте, я ваша тётя» переизбрали на очередные пять лет.

Калягин заявил, что его крайне огорчают скандалы, которые то и дело сотрясают театры страны. Проблема эта является непростой и требует внешнего вмешательства, считает актёр.

Мне бы хотелось, чтобы власти быстрее реагировали на те события, которые будоражат театральное сообщество. Конфликты, интриги — обязательная жизнь театра. Они были и будут, но мораль и нравственность никто не отменял, — отметил вновь избранный глава объединения.

Ранее стала известна реакция народной артистки СССР Татьяны Дорониной, возглавлявшей Московский художественный академический театр имени М. Горького (МХАТ) с 1987 года до декабря 2018 года, на участие Ольги Бузовой в спектакле «Чудесный грузин». Доронина нецензурно высказалась о появлении экс-ведущей телешоу «Дом-2» на сцене театра.