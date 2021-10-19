Татьяна Доронина нецензурно высказалась о Бузовой во МХАТе

Впервые стала известна реакция народной артистки СССР Татьяны Дорониной, возглавлявшей Московский художественный академический театр имени М. Горького (МХАТ) с 1987 года до декабря 2018 года, на участие Ольги Бузовой в спектакле «Чудесный грузин». Доронина нецензурно высказалась о появлении экс-ведущей телешоу «Дом-2» на сцене театра. Об этом NEWS.ru сообщила близкая подруга и коллега Дорониной, заслуженная артистка России Лидия Матасова.

Очередной показ спектакля «Чудесный грузин» с участием Ольги Бузовой запланирован на 2 ноября. Несмотря на сопровождавший появление певицы на сцене МХАТа им. Горького скандал, Эдуард Бояков, сменивший Татьяну Доронину на посту художественного руководителя театра, решил продлить договор с телеведущей на новый сезон.

Премьера «Чудесного грузина» прошла весной 2021 года, но что думает Доронина о появлении Бузовой на сцене МХАТа, стало известно только сейчас.

Это непечатное выражение, — ответила Лидия Матасова на вопрос NEWS.ru о реакции Дорониной на участие Бузовой в спектакле.

По словам Матасовой, Татьяна Васильевна знала, кто такая Ольга Бузова, поскольку интересуется происходящими в обществе явлениями и смотрела несколько выпусков реалити-шоу «Дом-2» на ТНТ. Узнав о приглашении телеведущей во МХАТ на роль певицы Беллы Шанталь, Доронина, как заверяет её подруга, сказала: «Ну вот теперь ***** привели на сцену». Под нецензурным словом экс-худрук театра имела в виду тип женщин, которых Владимир Путин в своё время охарактеризовал как девушек с пониженной социальной ответственностью.

Когда великий театр собирает аншлаг на премьеру благодаря Бузовой... Вы только вдумайтесь! Это значит, без Бузовой своего зрителя у театра больше нет? — задалась вопросом Матасова.

Ранее Бузова не исключила, что может уйти в политику после того, как реализует все свои планы на сцене, телевидении и в музыке. Сейчас она снимается в голливудском фильме, берёт уроки игры на фортепиано, хочет выучить итальянский язык, получить театральное образование и написать книгу. В новом телесезоне на ТНТ выйдет новое шоу «Звёзды в Африке», где соведущим Бузовой стал Михаил Галустян. Актёр на днях признался, что слушать песни Ольги во время работы над проектом было для него «большим испытанием».