Иван Вырыпаев поставит фильм-спектакль с Евгением Цыгановым

Российский режиссёр Иван Вырыпаев займётся постановкой фильма-спектакля, созданного по его пьесе UFO. Одну из главных ролей исполнит Евгений Цыганов.
В проекте также примут участие Евгения Ивашова, Александр Алябьев, Иван Макаревич и Арина Маракулина. Сын Вырыпаева, Геннадий, выступит вторым режиссёром,
Идея пьесы появилась семь лет назад, когда я увидел статистику, согласно которой около 6 млн жителей Земли утверждают, что у них был прямой контакт с внеземной цивилизацией, — рассказал драматург.
Как писал NEWS.ru, московский театр «Практика» запустил проект, в рамках которого зрителям предлагают самим выбирать режиссёров и актёров для постановки спектаклей. Любой желающий сможет проголосовать на YouTube-канале команды.
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