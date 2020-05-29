Иван Вырыпаев поставит фильм-спектакль с Евгением Цыгановым

https://static.news.ru/photo/7f22969c-a1ac-11ea-9ddd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Российский режиссёр Иван Вырыпаев займётся постановкой фильма-спектакля, созданного по его пьесе UFO. Одну из главных ролей исполнит Евгений Цыганов.

В проекте также примут участие Евгения Ивашова, Александр Алябьев, Иван Макаревич и Арина Маракулина. Сын Вырыпаева, Геннадий, выступит вторым режиссёром, сообщает «Афиша Daily».

Идея пьесы появилась семь лет назад, когда я увидел статистику, согласно которой около 6 млн жителей Земли утверждают, что у них был прямой контакт с внеземной цивилизацией, — рассказал драматург.

Как писал NEWS.ru, московский театр «Практика» запустил проект, в рамках которого зрителям предлагают самим выбирать режиссёров и актёров для постановки спектаклей. Любой желающий сможет проголосовать на YouTube-канале команды.