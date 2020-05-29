«Гоголь-центр» выпустил карантинный клип со всеми актёрами театра

Московский театр «Гоголь-центр» опубликовал клип на песню «Цветное лето». Актёры и команда записали трек и снялись для видео, находясь в изоляции дома.
Мелодию композиции написал американец Данкен Шик, автором текста песни выступила режиссёр Евгения Биркович. В клипе можно увидеть Александра Горчилина, Филиппа Авдеева, Ян Гэ, Риналя Мухаметова, Никиту Кукушкина, Александра Паля, Кирилла Серебренникова, Викторию Исакову и специального гостя Антона Севидова из группы Tesla Boy.
Лето уже совсем скоро, уже практически можно гулять (хоть и по расписанию), поэтому встречаем лето! И делаем это вместе с клипом «Гоголь-центра», который наши актёры и команда театра собрали за последние пару недель этого бесконечного карантина, — говорится в описании ролика.
Как писал NEWS.ru, театр «Гоголь-центр» смог собрать за четыре дня для врачей почти 1,6 млн рублей. Деньги пойдут в фонд «Живой», который купит средства защиты и расходные материалы для медиков трёх больниц.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен