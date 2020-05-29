«Гоголь-центр» выпустил карантинный клип со всеми актёрами театра

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Московский театр «Гоголь-центр» смог собрать за четыре дня для врачей почти 1,6 млн рублей. Деньги пойдут в фонд «Живой», который купит средства защиты и расходные материалы для медиков трёх больниц.

«Гоголь-центр» принял участие в акции #ПомогиВрачам, в рамках которой артисты рассказывали истории медработников в соцсетях театра. О результатах мероприятия сообщил режиссёр Кирилл Серебренников. Оказалось, что врачам очень важно быть услышанными....