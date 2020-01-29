https://static.news.ru/photo/e8a9062a-4282-11ea-9871-fa163e074e61_660.jpg Сергей Гармаш Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Сергей Гармаш раскрыл подробности ухода из жизни художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек. По его словам, смерть артистки была лёгкой, как и её отношение к жизни.

Она сделала вздох на даче и потеряла сознание. Не видела ни реанимации, ни врачей, ничего, — рассказал он в беседе с «Московским комсомольцем».

По словам актёра, незадолго до смерти состояние артистки было гораздо лучше, чем, к примеру, летом. Она ощущала невероятный подьём и прилив сил. Особенно радостным выдался последний день рождения Волчек. В тот день (19 декабря) они с Владимиром Машковым до последнего оставались с именинницей, много шутили и смеялись, как дети, отметил Гармаш.

Артистка умерла 26 декабря в московской больнице на 87-м году жизни. 24 декабря Волчек госпитализировали из-за воспаления лёгких. Врачам удалось стабилизировать состояние, однако позже ей снова стало хуже. 29 декабря её похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, писал NEWS.ru.