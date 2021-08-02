Гармаш ответил на подозрения в организации травли Ахеджаковой

Российский актёр Сергей Гармаш отреагировал на скандал в театре «Современник» из-за спектакля «Первый хлеб», который в настоящее время проверяет СК РФ на предмет наличия оскорбления ветеранов. После слов актрисы Лии Ахеджаковой, назвавшей нападки на неё заказной травлей со стороны артистов «Современника», выступавших против назначения Виктора Рыжакова художественным руководителем театра, театралы стали подозревать, что она имела в виду Сергея Гармаша. Он ответил Sobesednik.ru на эти обвинения.

Я уже давно не служу в театре «Современник». Я уволился оттуда ровно год назад. И с тех пор не имею никакого отношения ни к «Современнику», ни к тому, что там делается, — заявил Гармаш.

Актёр добавил, что сейчас занимается другими проектами и не имеет представления о том, что происходит в театре.

Ровно год назад Сергей Гармаш со скандалом уволился из «Современника». Свой уход ведущий актёр труппы объяснил «чудовищной ситуацией» в театре. Артист раскритиковал политику нового худрука Виктора Рыжакова, занявшего эту должность после смерти Галины Волчек.

Ранее сообщалось, что Минкульт проверит репертуары российских театров после скандала со спектаклем «Первый хлеб», в котором зрители усмотрели оскорбления ветеранов в монологе героини Лии Ахеджаковой и пропаганду ЛБГТ из-за сцены с поцелуем двух мужчин. Юрист рассказал, какое наказание грозит Ахеджаковой, если СК РФ после проведённой проверки, начатой по жалобе общественной организации «Офицеры России», найдёт нарушение законодательства.