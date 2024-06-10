«Без театра нельзя»: звезда «Эпидемии» сделала признание Актриса Исанова выразила любовь к театральному искусству

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Виктория Исакова

Звезда сериала «Эпидемия» Виктория Исакова на московской премии «Хрустальная Турандот» рассказала NEWS.ru, что не представляет своей жизни без театра. По ее словам, это место дарит ей счастье, любовь и радость.

Я такой театральный человек. 20 с лишним лет служу в театре Пушкина, до этого был МХАТ им. Чехова. Я без театра не могу. Без театра нельзя. Уже, казалось бы, «да ну его, этот театр», это так затратно и энергетически, и физически. <...> Но это невозможно, это мое счастье, это любовь, это радость, это люди. Наш театр — это люди, у нас великая труппа, просто фантастическая, во главе с Евгением Александровичем Писаревым. И у нас есть столько возможностей делать что-то по-настоящему прекрасное, — отметила актриса.

Актриса Дарья Повереннова, в свою очередь, выразила мнение, что в России существует некоторый дефицит профессионалов, которые могли бы занимать руководящие театральные должности. По ее словам, «скамейка запасных» сегодня практически опустела.

Она выразила мнение, что руководить двумя театрами одновременно, как это теперь будут делать Владимир Машков, Константин Богомолов и Евгений Герасимов, — сложная задача. Повереннова объяснила, что в каждом театре свои коллектив и история.