Режиссер, художественный руководитель Нового театра Эдуард Бояков в разговоре с NEWS.ru назвал позорной ситуацию в московских театрах после 24 февраля. Он объяснил, зачем создал негосударственный театр после ухода из МХАТа им. Горького, и заявил, что «русскими народными певицами являются не Бабкина и не Кадышева, а Рианна и Бейонс». Также Бояков рассказал о спектакле «Лубянский гример» с Леонидом Якубовичем и мобилизации актера Павла Устинова, из ареста которого пытались сделать «символ протеста» в 2019 году.