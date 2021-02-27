Домогаров пожаловался на пьяного зрителя, сорвавшего ему спектакль

https://static.news.ru/photo/ed92091c-79d5-11eb-8e1b-96000091f725_660.jpg Александр Домогаров в роли Ричарда III Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Пьяный зритель сорвал спектакль «Ричард III» с участием актёра Александра Домогарова. Об этом сам артист рассказал поклонникам.

По его словам, на спектакле находился некий мужчина — не сидел, а именно «находился», как подчеркнул Домогаров. Зритель вёл себя неадекватно: вертелся, нагибался, прятал голову и периодически засыпал, а также издавал громкие звуки — кашлял и насвистывал. Актёр иронически предположил, что дело могло быть в его ужасной игре.

Очень надеялся, что во втором акте его не увижу! Напрасно! Он сидел! Может быть, он был не один, но с ним рядом никто не сидел, и — о чудо — на поклонах я его не увидел. А честно хотел ему сказать, что он сорвал спектакль лично мне! Может быть, это непрофессионально, но у меня руки опускаются, и не только руки, когда я вижу такого зрителя, — написал Домогаров в Instagram.

По словам артиста, на такое поведение невозможно не обращать внимание со сцены, тем более при допустимой заполняемости зала в 50%. Он призвал мужчин не ходить в театр «уставшими».

Как ранее писал NEWS.ru, игравший с Домогаровым в сериале «Марш Турецкого» артист Московского Нового драматического театра Алексей Михайлов рассказал, что стал жертвой телефонных мошенников. Аферист обманул актёра почти на 269 тысяч рублей, представившись сотрудником банка.