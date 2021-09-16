Директор театра Вахтангова оправдал многомиллионный гонорар Меньшикова

Директор театра Вахтангова Кирилл Крок оправдал многомиллионный гонорар, который получил худрук театра Ермоловой, актёр Олег Меньшиков. Согласно информации с сайта госзакупок, за 1,5 года работы в театре Меньшиков получил 24 млн рублей, пишет KP.RU.

У меня вопрос к артистам, которые сейчас поднимают бучу: на них придёт полный зал и будут проданы все билеты по четыре-пять тысяч? Если сегодня они выступят в главной роли, на завтра театр будет иметь сбор в два миллиона рублей? Думаю, нет. Этого не будет! На них никто не придёт, — отрезал Крок.

При этом он добавил, что не умаляет достоинства менее известных, чем Меньшиков, артистов, ведь если не будет актёров второго плана, театр перестанет существовать. Крок отметил, что те, кого не устраивает такое положение вещей, должны стремиться стать такими же известными актёрами, как Меньшиков, и тогда они смогут рассчитывать на такие же гонорары.

Зрители, когда покупают билеты, идут посмотреть на игру Олега Меньшикова. Почему же он должен это делать бесплатно или только за зарплату худрука? В медицине обычная практика: если главврач больницы проводит операции, ему за каждую операцию доплачивают, — аргументировал Крок.

По мнению директора театра Вахтангова, Меньшиков имеет полное право получать крупные суммы за спектакли со своим участием, потому что именно он обеспечивает полную посадку в зале. Также, добавил Крок, 24 млн рублей, уплаченные Меньшикову, копились в течение года по мере того, как худрук выступал на сцене. При этом директор театра Вахтангова подчеркнул, что гонорар Меньшикова «за каждый спектакль согласован с департаментом культуры Москвы».

Ранее актриса театра Ермоловой пожаловалась на неестественно высокий, по её мнению, гонорар худрука Олега Меньшикова и на низкие зарплаты других работников театра.