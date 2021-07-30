Басилашвили предложил подать в суд на Ахеджакову за оскорбление ветеранов

Советский и российский актёр Олег Басилашвили предложил недовольным зрителям не ходить в театр или подать в суд на актрису Лию Ахеджакову и «Современник», если публика считает, что в спектакле «Первый хлеб» действительно содержатся оскорбления ветеранов. В беседе с NEWS.ru артист отметил: к решению таких вопросов нужно привлекать специалистов.
Вот тебе не нравится — так не ходи. Если вы считаете, что выступления артистов или писателей задевают ваше самолюбие и оскорбляют вас и сидящих рядом с вами близких людей, можете обратиться в суд. И если суд сочтёт, что это действительно оскорбительно, то с авторов взимают очень большую сумму, — сказал Басилашвили.
Он подчеркнул, что подобные запреты в сфере искусства существовали во времена Советского Союза и не должны повторяться сейчас.
«Давайте запретим!» — вот этого не должно быть. Суд разберётся, привлекут специалистов, зрителей. На этом процессе может выясниться истина. Если виновата Ахеджакова, её заставят платить штраф, — заявил Басилашвили.
Ранее Басилашвили отказался верить в то, что Ахеджакова допустила в своём монологе оскорбления ветеранов. Артист призвал недовольных нецензурной лексикой в спектакле российских офицеров «посмотреть на себя в зеркало».
21 июля организация «Офицеры России» пожаловалась в Генпрокуратуру и московскую мэрию на спектакль театра «Современник» с Лией
Сама Ахеджакова в ответ на недовольство зрителей и «Офицеров России» заявила, что в спектакле нет нецензурной лексики и оскорблений фронтовиков. По словам актрисы, театр