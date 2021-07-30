Басилашвили предложил подать в суд на Ахеджакову за оскорбление ветеранов

Советский и российский актёр Олег Басилашвили предложил недовольным зрителям не ходить в театр или подать в суд на актрису Лию Ахеджакову и «Современник», если публика считает, что в спектакле «Первый хлеб» действительно содержатся оскорбления ветеранов. В беседе с NEWS.ru артист отметил: к решению таких вопросов нужно привлекать специалистов.

Вот тебе не нравится — так не ходи. Если вы считаете, что выступления артистов или писателей задевают ваше самолюбие и оскорбляют вас и сидящих рядом с вами близких людей, можете обратиться в суд. И если суд сочтёт, что это действительно оскорбительно, то с авторов взимают очень большую сумму, — сказал Басилашвили.

Он подчеркнул, что подобные запреты в сфере искусства существовали во времена Советского Союза и не должны повторяться сейчас.

«Давайте запретим!» — вот этого не должно быть. Суд разберётся, привлекут специалистов, зрителей. На этом процессе может выясниться истина. Если виновата Ахеджакова, её заставят платить штраф, — заявил Басилашвили.

Ранее Басилашвили отказался верить в то, что Ахеджакова допустила в своём монологе оскорбления ветеранов. Артист призвал недовольных нецензурной лексикой в спектакле российских офицеров «посмотреть на себя в зеркало».

21 июля организация «Офицеры России» пожаловалась в Генпрокуратуру и московскую мэрию на спектакль театра «Современник» с Лией Ахеджаковой из-за якобы содержащихся в её монологе оскорблений фронтовиков. На фоне скандала внимание на ситуацию обратил Следственный комитет (СК) России. Глава СК Александр Бастрыкин инициировал проверку постановки.