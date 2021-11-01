Актёр МХАТа рассказал об ожиданиях от нового генерального директора

Актёр МХАТа имени Горького Дмитрий Корепин признался, что он, как и многие его коллеги по сцене, ждёт, что новый генеральный директор театра Владимир Кехман вернёт во МХАТ экс-худрука и гендиректора театра Татьяну Доронину. Об этом пишет Sobesednik.ru.

Владимир Кехман хочет вернуть в театр Доронину — это главное, этого все мы ждём. По мнению Владимира Абрамовича, с Татьяной Васильевной Бояков поступил несправедливо. Кехман собирается ехать к Татьяне Васильевне в Барвиху, чтобы наладить с ней контакт и прекратить войну, которая ведётся против доронинских артистов. Также Кехман удивлён, что Боякову не дали по рукам, но тем не менее он остаётся нашим худруком, — признался Корепин.

Он вспомнил, как Доронина ужаснулась от новости, что на сцене МХАТа будет играть непрофессиональная артистка Ольга Бузова. По его мнению, появление певицы в «Чудесном грузине» — «плевок в лицо всех артистов театра». Он также возмутился тем, что Бузова получила 250 тысяч рублей за одну постановку, особенно учитывая то, что она «дилетант» на сцене театра.

Премьера «Чудесного грузина» прошла весной 2021 года. Народная артистка СССР Татьяны Доронина, возглавлявшая МХАТ в период с 1987 года до декабря 2018 года, в непечатных выражениях прокомментировала NEWS.ru появление экс-ведущей телешоу «Дом-2» на сцене.

Ранее стало известно, что в Московском Художественном академическом театре имени Горького (МХАТ) могут навсегда отказаться от приглашения актрисы и певицы Ольги Бузовой в свои спектакли. По имеющимся данным, нового генерального директора театра Владимира Кехмана очень раздражает «всё, что связано с хайпом».