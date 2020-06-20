Актёр Добронравов покинул театр Сатиры

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Народный артист России Фёдор Добронравов больше не служит в театре Сатиры. Он уволился по собственному желанию.

Об этом РИА Новости рассказала представитель в пресс-службе театра. Собеседница агентства добавила, что по причине пандемии коронавируса актёр не смог доиграть спектакли, в которых был занят. Сказать, как сложится с ними ситуация в новом сезоне, она затруднилась.

Добронравов служил в театре Сатиры с 2003 года, куда пришёл из «Сатирикона». Помимо театральных подмостков, он много работает в кино. На его счету свыше 100 ролей. Наибольшую популярность ему принесло участие в сериале «Сваты». Кроме того, Добронравов запомнился телезрителям как участник развлекательных шоу «Большая разница», «Сам себе режиссёр» и «Слава богу, ты пришёл!» и «6 кадров».

Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин наградил актёра орденом Дружбы за большой вклад в развитие культуры страны.