Актёр Добронравов покинул театр Сатиры

Народный артист России Фёдор Добронравов больше не служит в театре Сатиры. Он уволился по собственному желанию.
Об этом РИА Новости
Добронравов служил в театре Сатиры с 2003 года, куда пришёл из «Сатирикона». Помимо театральных подмостков, он много работает в кино. На его счету свыше 100 ролей. Наибольшую популярность ему принесло участие в сериале «Сваты». Кроме того, Добронравов запомнился телезрителям как участник развлекательных шоу «Большая разница», «Сам себе режиссёр» и «Слава богу, ты пришёл!» и «6 кадров».
Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин наградил актёра орденом Дружбы за большой вклад в развитие культуры страны.
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