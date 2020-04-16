Путин наградил орденом Дружбы актёра Фёдора Добронравова

https://static.news.ru/photo/d5c32d58-7ff7-11ea-8e99-fa163e074e61_660.jpg Фёдор Добронравов Фото: Performance 'Lifesaver' Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы народного артиста РФ Фёдора Добронравова.

Российский лидер подписал соответствующий указ, документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно ему, награда присуждена актёру за большой вклад в развитие культуры страны.

Наградить Добронравова Фёдора Викторовича — артиста государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский академический театр сатиры», — говорится в указе.

Теми же орденами президент наградил артисток Елену Яковлеву и Светлану Рябову.

Ранее NEWS.ru писал о том, что родственники военнослужащих псковской парашютно-десантной роты, погибших 20 лет назад в Чечне в ходе контртеррористической операции, выдвинули предложение о том, чтобы наградить президента Владимира Путина. На встрече с главой государства одна из женщин вручила ему медаль, подготовленную Фондом памяти и посвящённую подвигу десантников.